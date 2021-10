Lezersreacties: Ondernemers, hoe kan het dat zestig-plussers zoals ik niet door jullie worden omgeschoold?

Covidangst

Zwangere vaker op IC, kopt de voorpagina. Wat erg dat de angst zo gevoed wordt. Want om welke zwangere gaat het? Ik ga er maar van uit dat men vergeten is om in deze kop het woord ‘ongevaccineerde’ te noteren.

Esther van Deutekom Arnhem

Nachttrein

In de eerste Nederlandse nachttrein naar Praag is het niet goed slapen. Misschien moeten Nederlandse treinstewards op stage in Duitse of Britse treinen. Jaren heb ik met de nachttrein gereisd: naar Zwitserland en van Londen naar Glasgow. Altijd kwam ik uitgeslapen aan. De stewards zorgden dat herrieschoppers naar het barrijtuig gingen.

Hans Fortuin Delfzijl

Leeftijdsdiscriminatie

Ik kon alweer lezen dat er een krapte op de arbeidsmarkt zou zijn. Ondernemers van Nederland, hoe kan het dat zestig-plussers zoals ik niet door jullie worden omgeschoold? De meesten van ons kunnen heus wel leren. Ik denk aan leeftijdsdiscriminatie. Als je echt krap zit, neem je ook ouderen aan. Maar jongeren kosten minder en komen bij ontslag sneller weer aan de bak terwijl ouderen meestal in de bijstand verdwijnen.

Bertus van den Aakster Utrecht

Pfizer

Ons vaccin is kindveilig, zegt Pfizer. Hoe kun je dat in de krant zetten zonder de vraag: waarom is het nodig? Mijns inziens zijn kinderen perfect bestand tegen corona.

Gerard Moerkerk Tilburg

Energiesteun

Er is kritiek op het feit dat ook de hogere inkomens energiesteun ontvangen. Maar deze steun wordt voor een deel betaald uit hogere btw-ontvangsten op benzine en diesel en ongetwijfeld voor de rest uit belastingverhoging. Hier dragen de hogere inkomens dus het meeste bij.

Douwe Postma Goutum

Natuurbedoelingen

Het was voor mij een verademing om de column van Nelleke Noordervliet te lezen over de natuurbedoelingen in Kennemerland. Dat dat nog mogelijk is in Trouw: niet alleen kritiekloos schrijven over aaibare natuurprojecten, maar ook de keerzijden belichten.

Wil Lases Tiel

Scootmobiel

Remmen met een scootmobiel doe je door het gas los te laten, maar bij paniek doen mensen soms het tegenovergestelde. Na ruime ervaring op de fiets gebruik ik sinds twee jaar ook een scootmobiel. Ik denk dat het niet om een paniekreactie hoeft te gaan, maar ook om de noodzaak om het stuur goed vast te houden. Vasthouden en loslaten gaan niet gemakkelijk, omdat de gasknop een groot deel van de achterkant van het stuur inneemt. Ik verwacht niet dat een aparte rem daarvoor de oplossing is.

Reinder Graaff Groningen

Kapotgaan

Een terecht pleidooi in het hoofdredactioneel commentaar om, na de berichten over ongezonde trainingsschema’s en misstanden, de balans tussen topsport en breedtesport te heroverwegen. In dezelfde krant boven de reportage over de marathon van Amsterdam de kop ‘Eindelijk weer genieten van 42 kilometer lang kapotgaan’. Nog een lange weg te gaan?

John Stolk Eefde