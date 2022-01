Lezersreacties: Mona Keijzer heeft een extreme vorm van quarantaine gekozen

Terechte kritiek van Wilders

Bezorgd burger Jelis van Leeuwen krijgt ruim baan in Trouw (Opinie, 26 januari) voor zijn kritiek op PVV-Kamerlid Geert Wilders. Ik zal nooit op hem stemmen, maar Wilders’ inhoudelijke kritiek had in deze krant naar mijn mening meer aandacht verdiend. Een voorbeeld: D66-leider Sigrid Kaag is vorig jaar als minister twee keer opgestapt en nu zit ze weer in vak K als minister en vicepremier. Dat noem ik draaideurpolitiek van het zuiverste water.

Jan Tolsma, Leiden

Ook bezorgd over Wilders

Twee artikelen in Trouw (26 januari) zijn mij uit het hart gegrepen. Dat betreft de analyse van de (eveneens) bezorgde burger Jelis van Leeuwen over Wilders’ stijl van debatteren in de Tweede Kamer en een column van Bart Zuidervaart over het falen van de Tweede Kamer om een debat goed te voeren. Zuidervaart roept alle fracties op om zich te beraden op spelregels en hoe deze te handhaven. Aangenomen dat de meeste parlementariërs voorstander zijn van een fatsoenlijk debat, moet het toch mogelijk zijn om paal en perk te stellen aan respectloze en beledigende uitlatingen van parlementariërs in debatten.

Joop Groot Roessink, Zelhem

Weldenkende mensen

Geen weldenkend mens zal de analyse en het commentaar van Jelis van Leeuwen op het debatgedrag van Wilders bestrijden (Opinie, 26 januari). Maar zijn overwegingen zijn gericht op diezelfde weldenkende mensen. Dat heeft dus geen zin. Überhaupt is reageren op Wilders wat hij graag ziet. Waarom zouden wij, als weldenkende mensen, hem dat gunnen?

Heimen Pijlman, Peize

Mona Keijzer (1)

Wat een ongelooflijk mooi interview met Mona Keijzer (Verdieping, 24 januari). Glasheldere meningen en redeneringen. En wat onvoorstelbaar jammer (eigenlijk bedoel ik: schandalig) dat juist zo iemand wordt ontslagen voor het uiten van haar mening. Is Mark Rutte nu echt zo doof en blind hiervoor?

Ton de Jong, Rockanje

Mona Keijzer (2)

Mona Keijzer heeft een extreme vorm van quarantaine gekozen. Ze verkleinde de samenleving tot haar gezin en haar geweten. Lekker overzichtelijk. Maar niet zo handig als je besmettingen en ziekte wilt voorkomen. Fijn dat er een overheid is die zijn pappenheimers kent en regie voert. Dat het journaille vooral geïnteresseerd is in onenigheid, ben ik met Mona Keijzer eens. Daarom had zij de verleiding moeten weerstaan een interview te geven.

Ad Konings, Zaltbommel

Hulp bij long covid

De FNV wil graag een overheidsfonds voor zorgmedewerkers met long covid (Trouw, 22 januari). Ik weet hoe hard zorgmedewerkers werken en ik gun ze heel veel, maar kun je aantonen dat iemand op het werk besmet is geraakt? En zijn er niet ook medewerkers buiten de zorg besmet geraakt op hun werk en arbeidsongeschikt geworden?

Akkie van der Meer, Britswert

Strategisch de gasprijs opdrijven

Het Amerikaanse zakenblad Forbes omschrijft Poetin als een van de machtigste personen. Dankzij het nucleaire arsenaal van Rusland, maar niet vanwege de economie, die volgens de Wereldbank slechts 1,9 procent van het wereld-bbp bedraagt (iets hoger dan Nederlands 1,1 procent). Het opbouwen van de spanning langs de grens met Oekraïne zou weleens georkestreerd kunnen zijn om de gasprijs voor Europa permanent op een hoger niveau te brengen. In een jaar tijd is de gasprijs op de Europese spotmarket verviervoudigd.

Jan van Riezen, Assen

Soumaya Sahla

Bolkestein en de VVD zijn waarschijnlijk uitgegaan van het aloude adagium ‘met boeven vang je boeven’ en ervaringsdeskundigen worden immers overal ingezet. Geen gek idee, zolang er geen verborgen agenda is.

Rob Marttin, Nijmegen

Schutte

Zat er nog maar een Gert Schutte in de Tweede Kamer. Hij zou het gescheld en getier van de rechtse fracties op beheerste toon onmiddellijk de kop indrukken. Helaas is hij deze week overleden. De huidige Kamerleden kunnen niet eens in zijn schaduw staan. Hetgeen ook geldt voor dit kabinet.

Marinus van der Molen, Purmerend