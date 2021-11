Lezersreacties: ‘Kunnen we met een prikbus langs de zorginstellingen?’

Loonsverhoging

Er wordt door de werkgevers gesproken over een loonsverhoging van 9 procent voor de supermarktbranche (Trouw, 2 november). Maar wel uitgesmeerd over drie jaar. Juister en inzichtelijker is het om te spreken van een loonsverhoging van 3 procent, en als de CAO niet opengebroken wordt, de volgende twee jaar ook.

Frans Boom Krimpen aan de Lek

Vergeten thuiswonenden

In veel publicaties wordt getracht de groep antivaxxers te duiden, zo ook door Esther van Fenema (Trouw, 1 november). Zo kunnen we de groep die het gemakkelijkst over de streep te trekken is in beeld krijgen. En hen op een laagdrempelige manier informeren en de prik aanbieden. Ik mis hierbij de thuiswonende ouderen die niet gevaccineerd zijn, omdat het te ingewikkeld is om dit te regelen. Hoorde van een leidinggevende van een aantal zorginstellingen dat veel nieuw opgenomen ouderen niet gevaccineerd zijn. Zorginstellingen mochten wél hun eigen medewerkers vaccineren, maar mogen ongevaccineerde nieuwe bewoners niet de prik geven. Misschien is een prikbus langs de zorginstellingen laten gaan een ­optie?

Hélène Steenhoff Haarlem

Kroeskop

Jelle Reumer heeft een leuk artikel geschreven over de kroeskop-pelikaan. Die naam doet onwillekeurig denken aan kleine krulletjes ‘maar de veren op de koppen van de pelikanen zien er meer uit als uw en mijn kapsel wanneer we net uit bed zijn gestapt’. Zou Trouw geen lezers met kleine krulletjes hebben?

Jacques van Houwelingen Leiderdorp

Rokers of obese mensen

Kritiek op de eventuele verantwoordelijkheid voor de overbelaste zorg wuiven veel ongevaccineerden inmiddels weg met twee argumenten. De zorg ‘was al kapot bezuinigd’ (personeelstekort) en ‘er liggen vooral rokers of obese mensen’ – en dat ligt dan niet aan hen. Beide argumenten snijden geen hout. Ze zetten een kortetermijnoplossing tegenover langetermijnoplossingen. Het overbelaste zorgsysteem bestond natuurlijk al vóór de coronacrisis, maar nu heeft iedereen de keuze: wel of niet een wetenschappelijk bewezen prikje halen waarmee jij jezelf, anderen en de zorgmedewerkers kunt beschermen. Ongevaccineerden kiezen ervoor dat niet te doen. Om vervolgens die persoonlijke keuze, twee keer een prikje in de bovenarm, op één lijn te zetten met een verslaving of een gecompliceerde aandoening als obesitas zou je potsierlijk kunnen noemen, als het niet zo kwetsend was.

Boike Teunissen Groningen

Black Achievement

In de krant van 1 november lees ik een artikel over ‘Black Achievement Awards’. Kunt u dat vertalen naar normaal Nederlands zodat ik beter begrijp waar het over gaat?

Willem Kuiper Castricum