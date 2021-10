Lezersreacties: Is de vaccinatie niet juist de reddingsboei van God?

De predikant van de Gereformeerde Gemeenten in Genemuiden is tegen vaccineren: “Ziekte en gezondheid liggen in Gods handen” (Trouw, 22 oktober). Als Zeeuwse boerenzoon komend uit de Gereformeerde Gemeenten maakte het volgende verhaal grote indruk op mij. Bij de watersnood van 1953 werd men per boot verzocht het huis te verlaten. Een boer weigerde: “Ik stel mijn vertrouwen op de Heere, hij zal voor me zorgen”. Het water bleef stijgen, weer kwam er een bootje langs, maar de boer, inmiddels op zolder, sprak: “Ook als het water wast, is Hij mijn enige vertrouwen”. Ten slotte ging hij op de nok van het huis zitten en kwam er nog een helikopter langs. De boer weigerde opnieuw mee te gaan: “De Heere is mijn rots, mijn enige vertrouwen”. Het water bleef echter stijgen en de boer verdronk.

Enige tijd later sprak zijn weduwe met een buurman. “Mijn man was zo vol vertrouwen, en toch is hij verdronken. Hoe kan dat nu?” De buurman: “Maar God heeft toch drie keer iemand gestuurd om hem mee te nemen?” Hoeveel ‘reddingsboeien’ moeten nog worden aangeboden voordat ongevaccineerden zich laten inenten en niet langer zoveel ziekenhuisbedden nodig hebben, zodat iedereen tijdig de nodige zorg kan krijgen?

Cees de Visser Rijnsburg

Ajax

De kleine clubs zouden kunnen ­besluiten niet tegen Ajax te spelen. Ze worden dan reglementair met verliespunten gestraft. Met een monsterscore te worden opgezadeld is funest voor het moreel van de clubs en de supporters.

Henk Fiolet Leidschendam

Ajax (2)

In het hoofdredactioneel commentaar (Opinie, 25 oktober) wordt terecht het buitenproportionele geweld gehekeld rond voetbalwedstrijden. Ook journalisten worden bedreigd. Op de voorpagina van dezelfde krant staat ‘Ajax laat niets heel van PSV’. Door dit soort taalgebruik draagt de redactie zelf bij aan het beeld dat voetbal oorlog zou zijn.

Herman van Bemmel Voorschoten

Nieuwe golf

Ic-artsen leggen een zekere verantwoordelijkheid bij de mensen zelf nu een nieuwe uitbraak op handen is. Hou je aan de regels. Corona bannen we niet uit, maar zorg dat de besmettingscijfers laag blijven. Maar de media willen graag horen dat het kabinet maatregelen moet gaan nemen, bijvoorbeeld sancties opleggen en een lockdown instellen. Dan komen we in een vicieuze cirkel terecht: protesten en acties, weer voer voor de media. En we bereiken niets.

Anje Korenhof-van Veen Coevorden

Nieuwe golf (2)

Waarom wordt de QR-code niet vereist in alle openbare gebouwen en bij bezoek van een ziekenhuis of andere zorginstelling? En laat de horeca, als ze niet opnieuw dicht wil, de coronacheck controleren. Dan kunnen ook de gevaccineerden veilig op pad.

T.W. Sleeuwenhoek Zuidplas

Nieuwe golf (3)

Terwijl het kabinet worstelt met de vraag of er landelijke maatregelen ter voorkoming van verspreiding van corona zouden moeten komen, heeft mijn supermarkt in Amsterdam gelukkig weer kuchschermen opgehangen bij de kassa. Daarmee neemt men verantwoordelijkheid ter bescherming van personeel en gedeeltelijk van klanten. Nou graag nog een mondkapjesplicht, kabinet. Neem ook verantwoordelijkheid.

Quinten Niessen Amsterdam

Onze man in Afghanistan

Ik moet een beetje lachen om de laatste zin in de brief van de hoofdredacteur (Opinie, 23 oktober): “De inzet van Hans Jaap Melissen verdient alleen maar complimenten en mijn heimelijke bewondering.” De verslagen uit Afghanistan verdienen ons aller bewondering en daar is niets heimelijks bij.

Am Schungel Driebergen

Loonsverhoging

Piet Heerkens vindt centen in plaats van procenten bij cao-verhogingen eerlijker (Lezersbrieven, 23 oktober). Ik niet, zie dit voorbeeld. Ik neem twee werknemers bij hetzelfde bedrijf, Els en Petra. Even los van de reden waarom, is Petra drie keer meer waard voor het bedrijf dan Els. Els verdient 20.000 en Petra 60.000. Volgen we Heerkens’ gedachtegang dan zal na verloop van jaren Els 40.000 verdienen en Petra 80.000. Dus hoewel Petra drie keer meer waard is, verdient ze nu nog maar twee keer zoveel als Els, een wonderlijke ontwikkeling.

Martin Vuijk Nederhorst den Berg

Van Fenema

Wat fijn Esther van Fenema dat je er weer bent. Met je bijdrage van solidariteit draag je bij aan broodnodige saamhorigheid in onze samenleving.

Anna Reinders en Gerard Moerkerk Tilburg