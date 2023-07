Lezersreacties: Ik blijk dus lid van de havermelkelite

VanMoof

Dankzij het artikel over VanMoof-fietsen en hun berijders naar aanleiding van het faillissement van de fietsenfabriek (Trouw, 19 juli) heb ik veel over mijzelf opgestoken. Ik weet nu ik dat ik graag wil ‘patsen en poenen’ met mijn geld. Ook ben ik me er nu van bewust hoe druk mijn bestaan is, met die volle agenda met ‘werkafspraken, sportlessen, bezoekjes aan koffiebars en restaurants die natuurwijn serveren’.

Tot mijn opluchting lees ik voorts dat ik tot de gelukkigen behoor die zich nog een koop­woning in de binnenstad van Amsterdam kunnen veroorloven. Sinds 2019 rijd ik op een VanMoof, maar niet eerder realiseerde ik mij hoeveel ik over mijzelf blootgeef. Ik keek ervan op, moet ik eerlijk zeggen. Ik dacht mijn VanMoof in 2019 te hebben gekocht omdat ik het een mooie fiets vond die fijn reed.

Ook veronderstelde ik mij ­aangesproken te voelen door het idealistische motief dat de producenten van de fiets naar eigen zeggen hadden: met een verleidelijk vervoermiddel zoveel mogelijk stedelingen uit de auto en op de fiets zien te krijgen. Allemaal zelfbedrog begrijp ik nu, dankzij de deskundige waarnemers die Trouw aan het woord laat. In werkelijkheid duidt mijn fiets erop dat ik behoor tot een ‘havermelkelite’ die met zijn geld wil patsen en poenen. In mijn ‘sociale kringen’ is dat gebruikelijk, lees ik ook. Hoewel ik zelf journalist ben, blijken vooral ‘goed verdienende consultants of makelaars’ tot mijn kringen te behoren.

Ik wist dat allemaal niet, maar ik heb een VanMoof, dus moet het wel kloppen.

Marcel ten Hooven Leiden

Boodschappen

De boodschappenkar wordt in rap tempo duurzamer gevuld, biologisch blijft achter (Trouw, 18 juli). Duurzaam en biologisch zijn niet inwisselbaar te gebruiken. Net als elektrisch autorijden niet gelijkstaat aan milieubewust rijden. Zoals blijkt uit het artikel, worden keurmerken als marketinginstrumenten gezien, en wordt biologisch als een groeimarkt beschouwd. Dit wijst niet op een sterke innerlijke motivatie bij de supermarkten. Mensen aanzetten tot consumeren – of het nu biologische levensmiddelen of elektrische auto’s zijn – is per definitie niet duurzaam. Een daadwerkelijk duurzamer gevulde boodschappenkar zal simpelweg minder gevuld moeten zijn.

Floris Janssens-Andrejew Den Haag

Asielopvang

Deze krant maakt nog eens inzichtelijk hoe treurig het gesteld is met de solidariteit tussen gemeenten als het gaat om de opvang van asielzoekers (Trouw, 20 juli). In Europa is het ‘eigen land eerst’ en in Nederland ‘eigen gemeente eerst’. Italië, Griekenland en Ter Apel moeten het maar uitzoeken. Eigen bereidheid en politieke moed ontbreken en het verzet tegen elke vorm van ‘dwang’ is groot. Een samenleving waarin het eigen belang zo nadrukkelijk voorop is komen staan ontbeert gemeenschappelijkheid, eensgezindheid en solidariteit. Het maakt de toekomst somber.

Harry Slegh Utrecht

Stroomnet

Het stroomnet zit vol en dus nu moeten we buiten de spits stroom gebruiken. Zoals in de avond en nacht de was doen en de auto laden. Ik doe dit zelf tegenwoordig als de zon schijnt, maar wil dit best weer ’s nachts gaan doen. Maar dan wel op de voorwaarde dat het plan wordt ingetrokken om de salderingsregeling af te bouwen, waarin ik nu nog de stroom die mijn zonnepanelen terugleveren kan wegstrepen tegen de energie die ik verbruik.

Jos van Houwelingen Utrecht

Halfnaakt

Waren er geen andere foto’s dan plaat­jes van een halfnaakte Dolf Jansen (Cultuur & Media, 19 juli)? Het slaat nergens op om dit zo groot in de krant te zetten.

Lucie van Oene Kampen

Rode lijn

Goed zo Trouw, levering van clustermunitie aan Oekraïne moet de rode lijn zijn (hoofdredactioneel commentaar, 19 juli). Dat moet gezegd worden.

Hanne Wilzing Houten

Treinprijs

Greenpeace vergelijkt reizen per trein met reizen met het vliegtuig en komt tot de slotsom dat treinkaartjes om milieuredenen goed­koper moeten omdat vliegen veel goedkoper is (Trouw, 20 juli). Maar dat is zo omdat er geen belasting op kerosine wordt betaald, er geen btw op vliegtickets zit, 75 procent van de emissierechten gratis zijn en er op intercontinentale vluchten helemaal geen emissierechten worden betaald. Dus zal de trein altijd duurder uitkomen. Als voor vliegen wel een reële prijs wordt betaald, inclusief de milieuschade, is misschien de trein dan toch zo gek nog niet.

Henk Reinders Den Haag