Lezersreacties: Hugo de Jonge sloot een slechte deal, geen maffiacomplot

Overstappen naar de trein moet nu wel lukken

NS-topvrouw Marjan Rintel naar KLM (Trouw-website, 31 maart). Dan moet het toch wel lukken meer mensen te verleiden om met de trein te gaan.

Ilona Dekker, Nieuwegein

In Oekraïne is te weinig tolerantie jegens de lhbti+-gemeenschap

Het is onze plicht erover na te denken hoe we de Oekraïners in eigen land kunnen beschermen, schrijft krijgsmachtpredikant Thijs Oosterhuis (Opinie, 30 maart). Ik voeg daaraan toe: inclusief de lhbti+-gemeenschap. Want aan tolerantie tegenover die groep ontbreekt het nogal in dat land.

J.A. Guijt, Den Haag

Onze acties zijn ‘sancties’, die van de Russen heten ineens ‘diefstal’

‘Russische vliegtuigroof kost leasebedrijven miljarden’ kopt de krant (Trouw, 30 maart). Dit is illustratief voor het niet-objectieve perspectief dat op dit moment domineert. Wanneer het Westen tegoeden van Russen bevriest noemen we dat ‘sancties’. Wanneer de Russische overheid maatregelen neemt tegen Westerse vliegtuigleasebedrijven zijn het geen sancties meer, maar heet het ‘roof’. De denktrant van de Koude Oorlog herleeft. Ik hoop dat ook de koppenmakers van Trouw proberen objectief te blijven.

Edo Moll, Doetinchem

Trekt Rusland troepen terug om biologische wapens in te kunnen zetten?

Rusland trekt troepen bij Kiev terug. Om zo dat gebied vrij te maken voor de inzet van biologische wapens? Ik houd mijn hart vast.

Rene Smit, Den Helder

Stop met plastic verpakkingen om tijdschriften

Uiteraard is het hard nodig de plastic afvalberg drastisch te verminderen. Veel ideeën worden geopperd. Het verbaast mij dat ik nergens lees dat plastic verpakkingen om tijdschriften direct kunnen verdwijnen. Ik erger mij hier al jaren aan, mede om de onzinnige extra papieren reclame die erin zit. Het is ook weer beter voor het milieu om daarmee te stoppen. Het adres kan gewoon op het tijdschrift of op een papieren wikkel getypt worden.

Gertine Henstra-Schmitz, Wolfheze

Verstand en wijsheid moeten in de politiek samengaan

Wat een bijzondere bijdrage over Joost Boswinkel (‘Zin in het alledaagse’, 30 maart) die werd gegrepen door de politieke filosofie. Iets dergelijks had ik op de middelbare school toen ik me in Nietzsche verdiepte. Ik wilde alles precies begrijpen, deelde de stof in en zocht naar overeenkomsten omdat hij zo moeilijk te volgen was. Toen ontdekte ik dat filosofie wiskunde was. Dat geldt ook voor de politiek: verstand en wijsheid moeten samengaan.

Ria Kragt, Luttelgeest

Hugo de Jonge sloot een slechte deal, geen maffiacomplot

In het begin van de coronapaniek zaten we om mondkapjes te gillen. De Jonge zag een kansje en greep dat in de haast, zonder goed uit te kijken, gretig aan. Achteraf een slechte deal, maar neem je verlies. Nu lijkt het alsof De Jonge als hoofd van een maffiacomplot is ontmaskerd. Bedank hem voor zijn inzet gedurende de hele crisis en ga iets nuttigs doen.

Jan F. Kommer, Dalfsen

Theo Hiddema toont zich een draaideurpoliticus

Theo Hiddema stapt maar weer eens uit Forum voor Democratie (Trouw, 31 maart). Noem je zo iemand een draaideurpoliticus? Je zou er duizelig van worden.

Arie Theisens, Zeist

Wat als het bedrijfsleven een hoger doel had gehad dan krachtig remmen?

‘Hogere energieprijzen kosten Nederlandse bedrijfsleven 22 miljard euro’ (Trouw, 31 maart). Wat zou de opbrengst zijn geweest als het Nederlandse bedrijfsleven de afgelopen decennia een hoger doel had nagestreefd dan alleen maar krachtig op de rem trappen?

Freek te Loo, Eibergen

Ik zag in Will Smith een man die opkwam voor zijn gekwetste meisje

Iedere mens kijkt met eigen ogen. Neem Will Smith. Ik zag een man die het opnam voor zijn kwetsbare en gekwetste meisje. Hij stapte naar voren en deelde aan de boosdoener een corrigerende tik uit. Die tik zag er redelijk beheerst uit. Weer terug in zijn stoel blies hij nog even stoom af. In de paar talkshowfragmenten die ik langs zag komen waren de meningen niet mals. Trial by media voltrok zich. Will Smith had het anders op kunnen lossen, maar wat mij betreft hoeft hij zich voor zijn boosheid niet te schamen.

Wim van Beers, Apeldoorn

Het was mooi geweest als Jada Pinkett-Smith zich zelf had uitgesproken

Het zou mooi geweest zijn als mevrouw Jada Pinkett-Smith zelf opgestaan was en gezegd had ‘dit vind ik geen leuke grap’. En dan niet de zaal uitlopen maar de reactie van de presentator en publiek afwachten. Dat zou het machogedrag van zowel presentator als de echtgenoot pas goed te kijk zetten.

Annemarie Hagoort, Esbeek

Wat voor minister wil op dit moment meer stikstof, CO2 en fossiele brandstoffen?

De A27 wordt toch verbreed (Trouw, 31 maart). We hebben een klimaatcrisis, een biodiversiteitscrisis, een stikstofcrisis en we willen van de import van fossiele brandstoffen uit Rusland af. Dus komt de minister van infrastructuur en waterstaat met het plan bomen te kappen om meer stikstof en CO2 uit te kunnen stoten en meer fossiele brandstoffen te verstoken. Je moet wel een heel beperkte kijk op het wereldgebeuren hebben om dit een goed idee te vinden.

Gerrit Stegehuis, Amersfoort

Benoem ook vrouwen - zoals Eva van der Weiden

‘In Bussum weten ze het wel’, is de kop boven een foto van koning Willem-Alexander (Trouw, 31 maart). De vrouw naast hem wordt niet genoemd, ook niet in de tekst: Eva van der Weiden, directeur van klimaatbureau Hier. Dat heeft vele projecten georganiseerd die mensen helpen slimmere keuzes te maken die ook goed zijn voor het klimaat, in eigen woning, in eigen buurt en als bijdrage aan het grotere geheel om CO2-uitstoot tegen te gaan. Bussum was de plek waar het tienjarig jubileum van dit landelijke klimaatbureau werd gevierd. Alle reden op zijn minst de naam van de directeur te noemen en in het kort deze organisatie te beschrijven. Laat zeker in deze tijd niet alleen mannen iets over zichzelf vertellen.

Joke Kievit, Den Haag

We hebben een pas nodig voor medische persoonsgegevens

Er zijn al veel pogingen gedaan om medische persoonsgegevens aan de ene kant beschikbaar te maken en anderzijds goed te beveiligen (de Verdieping, 31 maart). Diverse platforms zijn hiervoor opgetuigd, met alle financiële debacles van dien. Wat zou het handig zijn als al je gegevens op één pasje staan ter grootte van een betaalpas. Een pasje waar niemand anders bij kan dan jij alleen, en alles van medisch belang staat erop. Als je vindt dat een arts inzage mag hebben in jouw gegevens, dan overhandig je het kaartje en je toetst zelf je code in. Geen gedoe meer met privacy en met diverse systemen.

Arnold Berkelaar, Zoetermeer

Konden belastingplichtigen de betalingen en aanslagen maar opschorten

Het lukt de Belastingdienst en de staatssecretaris maar niet om op korte termijn de dienst te reorganiseren en de problemen van de laatste jaren op te lossen. Een goede oplossing zou zijn om als belastingplichtigen de betaling en aanslagen voor een langere tijd op te schorten. Ik denk dat de dienst dan hopelijk sneller zal gaan handelen. Helaas is deze tactiek niet mogelijk.

Ben den Hollander, Woerden