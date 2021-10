Lezersreacties: Een Bijbelvertaling moet niet suggereren dat Ajax en Amsterdammers dé vijanden van Jezus zijn

Overwinst

Maandenlang werd de toegang tot winkels verboden of sterk beperkt. Er kwam subsidie voor de salarissen van werknemers van bedrijven, in de vorm van leningen tot 80 procent van de loonkosten. Deze uitzonderlijke situatie leidde tot grotere afzet in winkels, zoals supermarkten, die wel open bleven en voor internetwinkels. Hun winsten blijken in die periode uitzonderlijk hoog. Nu moeten de leningen worden terugbetaald. Voor juiste concurrentieverhoudingen zou de overheid de sterk begunstigde bedrijven eenmalig kunnen belasten met een extra winstbelasting op hun overwinsten.

P.H. Gommers Den Haag

Vreemde vogels

Met plezier en met bewondering voor zijn grote fantasie lees ik wekelijks de Wondere Vogelwereld van O.C. Hooymeijer. Een tussenvorm van een column en een quasi-wetenschappelijke beschrijving. Mijns inziens kan dit vergeleken worden met de Fabels van La Fontaine. De laatste gebruikte bestaande dieren om mensen daarmee te vergelijken. Hooymeijer ontwerpt, met kennis van de echte vogelwereld, zijn ‘vreemde’ vogels op grond van zijn analyses van eigenschappen en het daaruit voortvloeiend gedrag van mensen in de huidige maatschappij.

Lamkje Sminia Amstelveen

Joden Ajaxfans?

Mooi gesprek met Karin van den Broeke (Trouw, 13 oktober) over de bijbelvertaling NBV21. Wel hoop ik bij een volgende herziening nog mee te maken dat Jezus’ Judese mede­joden niet meer worden aangeduid als ‘de Joden’, alsof hij (Hij) er géén is. In Utrecht is ‘Joden’ bovendien de nare scheldnaam voor Ajax-fans en alle andere Amsterdammers. Een Bijbelvertaling moet niet willen ­suggereren dat Ajax en Amsterdammers dé vijanden van Jezus zijn. Misschien kan er in de winkels nu al een extra leeswijzertje mee bij de NBV21: “In plaats van ‘Joden’ kan worden gelezen ‘Judeeërs’, ‘Joodse leiders’, ‘Judees-joodse mensen’, ‘niet-Galileërs’.”

Pieter Oussoren Utrecht

Katholiek en NBV21

Wij katholieken hebben een eigen bijbelvertaling en hebben niet zo’n behoefte aan de vernieuwde Bijbelvertaling, de NBV21, aldus Stijn Fens (Trouw, 16 oktober). Ho, wacht even, Stijn, dat geldt niet per se voor mij. Ik (katholiek) ben blij met de NBV21, de herzieningen zijn grotendeels verbeteringen. Bovendien hou ik niet van een scheiding, van welke aard dan ook, tussen katholieken en protestanten. Dus ik haast me naar de dichtstbijzijnde boekwinkel om het bij de tijd gebrachte Woord van God aan te schaffen. Met dank aan het NBG.

Door Brouns-Wewerinke Olst

File

Ook in de uitgelichte brief (Opinie, 19 oktober) schrijft de schrijver over de file als zou het een zelfstandig fenomeen zijn waar de mens in gaat staan, gelijk in een plas water. Maar neen, juist diegenen die aansluiten aan een rij voertuigen helpen een file vormen, zíj zijn de file.

Sjoerd Huurdeman Oudenbosch