Lezersreacties: Brouw Heineken gewoon in Verenigde Staten

Met stijgende verbazing lees ik het artikel over de ‘bierboot’ die zeven keer per week 2,5 miljoen flesjes in containers vanuit Alphen aan den Rijn naar Moerdijk vaart (Trouw, 4 december). Dit schip is onlangs geëlektrificeerd. Brouwer Heineken bereikt daarmee dat een zeer klein gedeelte van de reis van hun producten naar de Verenigde Staten duurzamer is geworden. Volgens ruwe schatting zo’n 1,2 procent van het hele traject. De rest van de reis over zee geschiedt per containerschip, een van de minst duurzame soorten van vervoer. Dit zou te billijken zijn als er geen andere mogelijkheid was om het bier te exporteren. Maar wat blijkt? De Amerikaanse consument wil op zijn premium bier graag de tekst ‘imported from Holland’ zien staan en is bereid daarvoor meer te betalen. Dus productie van dit bier in Amerika is niet de bedoeling. Zou een breed uitgerolde reclamecampagne in de VS om lokale productie wél mogelijk te maken niet voor de hand liggen? Beter voor onze planeet en wellicht even winstgevend, de vervoerskosten afwegend tegen die van de campagne. Ik vrees dat ook hier de Hollandse koopmansgeest weer de boventoon zal voeren boven het milieu.

Wybe van der Velde, Loosdrecht

Kerstvakantie verlengen is beter

Waar komt toch het foute idee vandaan dat alleen leren lezen en rekenen belangrijk is bij een leerachterstand. In de laatste schoolweek blijken ook andere talenten belangrijk: mooi kunnen zingen, iets organiseren, grapjes maken, kortom sociaal zijn. Met je klasgenoten leuke dingen doen. En dan willen ze dat de kinderen afnemen door de kerstvakantie eerder te laten beginnen? Veel beter kun je de kerstvakantie een week verlengen: dan zijn kinderen die in huiselijke kring met corona besmet zijn net weer beter.

Leny Schuitemaker, Driemond

Zijn de koren de aerosolenverspreiders?

De puzzelopgave: groep aerosolenverspreiders (Trouw, 13 december). Antwoord: koor. Au, als koordirigent en -zanger was ik pijnlijk getroffen door deze omschrijving. De ruim een miljoen koorzangers die Nederland nog telt, zullen ook niet blij zijn met deze beschuldiging. Samen zingen in een koor is zoveel meer. Het schept saamhorigheid, geeft energie en maakt je blij. Allemaal zaken die een mens nodig heeft om te gedijen en die nu noodgedwongen weer op een laag pitje staan. Veel koren zijn al opgehouden te bestaan, met name de ouderenkoren hebben veel te lijden door corona. Bovendien, aerosolen verspreiden we allemaal.

Ingeborg Hubens, Bergharen

Resistent tegen covid door stoppen met vaccineren

De opiniebijdrage van Daniël Miedema over vaccinresistentie (Trouw, 13 december) zorgt bij mij voor verwarring. We laten een resistente variant van Sars-CoV-2 groeien, zo betoogt de fysicus. Door te stoppen met massaal vaccineren en boosteren zorgen we dat we een effectief vaccin overhouden voor de mensen die het echt nodig hebben.Hoe moet ik, als leek, dit betoog duiden? Van de overheid en vrijwel alle coronadeskundigen horen we dagelijks de oproep: ‘Boosteren, boosteren, boosteren’. Net nadat ik een afspraak heb gemaakt voor mijn boosterprik, lees ik dit artikel. Is Miedema een roepende in de woestijn? Ik hoop dat andere deskundigen zullen reageren om op die manier lezers zoals ondergetekende meer inzicht te geven in deze complexe materie.

Joop Groot, Roessink Zelhem

Verschraling

Het einde van tv-programma Blauw Bloed op de zaterdagavond: de rubriek van recensent Willem Pekelder (Achterop, 13 december) was als balsem op de wonde… Nee, niet alles hoeft jong en hip te zijn! Wat moet dit ook voor presentator Jeroen Snel een zuur moment zijn geweest. Hij ging er helemaal voor, al die jaren. Enfin, we raken gewend aan de verschraling op tv.

Christiane Haan, Linne