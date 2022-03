Lezersreacties: Als Poetin zijn zin krijgt zal China dit beschouwen als een vrijbrief om Taiwan te annexeren

Taiwan

Als het Westen Poetin zonder straf laat wegkomen met zijn oorlogsmisdaden is het duidelijk dat dreiging met kernwapens werkt. China volgt de ontwikkelingen met grote interesse. Als Poetin zijn zin krijgt zal China dit beschouwen als een vrijbrief om Taiwan te annexeren. Taiwan produceert 50 procent van alle benodigde chips en China zelf 20 procent. Annexatie van Taiwan plaats China in een wereldwijde machtspositie wat chips betreft. Daarbij zal het zeker jaren duren voordat de VS en Europa deze hoeveelheid zelf kunnen produceren. Effectief optreden tegen Poetin is dus niet alleen belangrijk voor de wereldwijde bescherming van de soevereiniteit van landen maar misschien nog wel belangrijker om China te weerhouden om Taiwan te annexeren.

Gjalt Gaikema Dedemsvaart

Gebed

‘In hemelsnaam, deze man kan niet aan de macht blijven.’ Aldus het vurige gebed van president Joe Biden afgelopen zaterdag (Trouw, 28 maart). Ik vrees dat het gebed in spiegelbeeld, waarmee president Poetin en zijn ordebroeder patriarch Kirill bij de hemel aankloppen, meer kans heeft om te worden verhoord.

Guus Koelman Rotterdam

Vrede

Fulco van Hulst (Opinie, 26 maart) wekt de indruk dat wij doopsgezinden, die vanuit ons geloof de weg van de vrede proberen te gaan, van oordeel zijn dat de Oekraïners zichzelf niet gewapenderhand mogen verdedigen. Ik wil dat als doopsgezinde tegenspreken. ‘De weg van de vrede’ is voor de gelovige christen, althans voor mij, een leidraad die in het eigen leven tot uitvoering moet komen, en zo ook hopen de doopsgezinde gemeenten getuigen van die weg naar vrede te zijn. Het is verre van ons om medemensen te veroordelen die gedwongen worden tot een strijd op leven en dood.

Wim van der Schee Apeldoorn

Rutte

Hans Goslinga (de Verdieping, 26 maart) noemt het twaalfde jaar van Rutte als premier ‘twee keer armoe’. Ik denk terug aan Pasen 2021, toen Gert-Jan Segers voor de ChristenUnie Rutte als persona non grata bestempelde als het op meeregeren aankwam. Helaas heeft Segers later dit standpunt zodanig afgezwakt dat de positie van Rutte als premier niet in gevaar kwam, toen de ChristenUnie werd gevraagd om mee te regeren. Ik blijf dit als een gemiste kans zien om af te komen van Rutte en versuffing van ons bestel. De ChristenUnie heeft mededogen met de medemens hoog in het vaandel staan. Maar Segers had blijkbaar niet door dat je meedogenloos mag afrekenen met mensen die te veel macht krijgen. Met hem kan de ChristenUnie gebrek aan politieke moed worden verweten.

Henk Vrijhof Ruinen

Progressief

De lagere inkomens betalen toch meer belasting dan de allerrijksten (Economie, 26 maart). Inkomstenbelasting is nu weliswaar een beetje progressief, maar bijvoorbeeld de btw is dat niet. Wat als we de btw afschaffen en dat compenseren door de inkomstenbelasting te verhogen voor de hogere inkomens met een sterker progressief tarief? Zo krijgen de sterke schouders de last die zij aankunnen, hoeven de zwakkere schouders niet te lijden, kan er evenwicht worden gecreëerd, en scheelt het een hoop administratie en werk voor ondernemers en belastingambtenaren.

Jan Denkers Almere

