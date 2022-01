Lezers verdeeld over de vraag of oud-NSB’er Jacob Luitjens genoeg is gestraft. ‘Geef hem een paspoort’

Monic Slingerland is chef van de opinieredactie. Elk weekend stelt ze een vraag aan de lezers, op woensdag verschijnt een selectie van de antwoorden.

Wraakzucht

Jacob Luitjens was zeker fout, maar hij was geen oorlogsmisdadiger. Of hij afstand deed van zijn verleden wordt niet duidelijk, maar hij zat zijn straf uit. Geef hem een paspoort, zodat hij afscheid kan nemen van zijn zieke vrouw in Canada. Recht moet kwaad vergelden, maar niet wraakzuchtig zijn, ook als dit tegen de publieke opinie ingaat.

Jos Trommelen, Oosterhout

Straf niet uitgezeten

Iedereen die mede door toedoen van Jacob Luitjens in de oorlog is vermoord of familieleden verloor, heeft levenslang. Luitjens zat zijn straf niet uit, hij kreeg gratie. Ondanks zijn leeftijd (102) en zijn geschoolde maatschappelijke functies, volhardt hij in zijn nazidwalingen. Dus toch maar geen paspoort voor hem.

Gé Tol, Deventer

Dierbare

Waarom moet Luitjens levenslang boeten nu hij zijn straf heeft uitgezeten? Onterecht dat hem een paspoort is onthouden. Niemand wilde zijn vingers branden, bang voor wat het volk zou vinden, en dat had het nogal eens bij het verkeerde eind blijkt uit de podcast. Ik kon mijn tranen niet bedwingen bij het slot: iemand die niet bij het overlijden van zijn dierbare kan zijn.

Marianne van Wijnen, Amersfoort

Grijs verleden

In het dorp waar mijn wortels liggen deed de burgemeester voor de oorlog alles om Joodse migranten buiten de deur te houden. De veldwachter jaagde op verzetsstrijders. Beiden stonden na de oorlog bekend als goede vaderlanders. De werkloze ­landarbeider die uit geldnood voertuigen repareerde voor de bezetter, maar ook zo’n tien Joden onderduik verschafte, zat na de bevrijding jarenlang vast. Het verleden is grijs. Luitjens heeft zijn straf uitgezeten en verdient als ieder ander in een rechtsstaat een schone lei.

Gert Jan de Vries, Rotterdam

Levenslang

Luitjens is (mede)verantwoordelijk voor moord, marteling en landverraad. Leed dat vandaag de dag nog voelbaar is in vele gezinnen. De slachtoffers en nabestaanden hebben wel levenslang. Hij heeft geen verantwoordelijkheid genomen gezien zijn vlucht uit Nederland. Nu hem persoonlijk drama treft, lijkt er een beetje spijt. Dat vind ik te mager. Voor zijn familieleden is het een drama dat hij niet naar hen toe kan gaan. Die zijn niet verantwoordelijk. Maar persoonlijk zet ik het belang van de slachtoffers en nabestaanden boven het belang van Luitjens.

Gerrit Assies, Harderwijk

Roden

Met mensen uit Roden valt niet te praten, zegt Luitjens in de podcast. Zo zwart-wit ligt het niet, er zijn tinten grijs bij zowel de (oud-) NSB als bij (nabestaanden) van tegenstanders. Het pad van verzoening is smal. Je komt pas stap voor stap uit de spiraal van tegenstellingen. Stel dat hij als 102-jarige zou kunnen en willen, dan kan hij eerst van Friesland naar Roden reizen. Het is niet ver voor een actieve daad van verzoening. Wat mij betreft is hij welkom voor gesprek. Daarna mag hij naar Canada gaan.

Jan Aukema, Roden