Beter 40 km per uur Lees verder na de advertentie Als ik rijd in een straat met max. snelheid 30 km/u, let ik vaak meer op de snelheidsmeter dan op de weg – wat dus niet de bedoeling is – omdat ik anders al gauw te snel rijd. Ook word ik dan vaak ingehaald of word er aan m’n bumper gekleefd. Daarom zou ik pleiten voor 40 km/u in de bebouwde kom, dat is misschien veiliger.

Anja Torn-van der Ven, Wateringen

Een sleep auto’s In twintig jaar heb ik drie keer bijna een kind aangereden in Lippenhuizen. Ik reed nog geen 30 en ik kon op tijd stoppen. Ik rij altijd maximaal 30 in de bebouwde kom. Als ik dit vertel vinden ze me een oude zak. 90 procent van de automobilisten denkt dat het toch niet helpt en blijft gemiddeld 41 km/uur rijden. Het resultaat is dat ik een hele sleep auto’s achter mij aan krijg. Sommigen halen in met hoge snelheid, anderen rijden dicht achter mij. Het heeft even geduurd voordat ik mij er niets van aantrok.

Zwiert Mansens, Hemrik

Schijnveiligheid Het is zinloos om de gehele bebouwde kom onder het 30 km/u-regime te laten vallen. Dat zou betekenen dat 30 ook de snelheid wordt voor alle rond- en doorgaande wegen. Op 30 km-wegen kunnen geen flitscamera’s worden ingezet, zo is mij verzekerd door verkeersdeskundigen. Gevolg: het gehoorzame bevolkingsdeel houdt zich aan de snelheid, de verkeershufters blijven met grote snelheid door de wijk razen. Ergernis alom. Dus laat maar zitten want zo’n maatregel levert alleen maar schijnveiligheid op.

Gerco Schaap, Baarn

Verlies Nu, tien jaar later, huilt mijn moeder nog om het verlies van haar zoon. Sinds hij omkwam in het verkeer loopt er een breuklijn door haar leven. En ook door dat van zijn vriendin, zijn jonge kinderen, zijn zussen en zijn vrienden. Graag rijd ik voortaan 30 km per uur in de bebouwde kom om zoveel leed (mogelijk) te voorkomen.

Anne Blok, Kloetinge

Oversteken Ik zou pleiten voor standaard twee snelheden in de bebouwde kom: 50 km/uur op wegen waar sporadisch wordt overgestoken en 30 km/uur op plekken waarvan bekend is dat er vaker wordt overgestoken. Oversteken bepaalt de norm.

Jeroen Meijerink, De Bilt

Even wachten Vanaf 2022 moeten nieuwe auto’s zijn uitgerust met een black box en andere geavanceerde apparatuur, zoals een ‘snelheidsbegrenzingssysteem’. Mijn advies is: wacht nog even met het rijkelijk strooien met ‘hobbels en bobbels’, want straks moet je alles weer weghalen. En de bestuurders van de ambulance, brandweer en het (aanvullend) openbaar vervoer zullen u dankbaar zijn. In de tussentijd gewoon weer ‘ouderwets’ inzetten op handhaving en snelheidscontroles.

Ronald de Jong, Zeist (gepensioneerd verkeerskundige)

Natuurlijk 30 Langs doorgaande of ringwegen binnen de bebouwde kom zijn bijna altijd gescheiden fietspaden aangelegd. Overal waar geen gescheiden fietspaden zijn, moet de maximale snelheid direct naar 30 km/uur.

Wichert van Dijk, Utrecht