Lezers over hun favoriete lied van Huub Oosterhuis

Wat is uw favoriete lied van Huub Oosterhuis? Op die vraag stromen nog steeds reacties binnen bij de redactie. Een kleine selectie uit de inzendingen.

Uit staat en stand

Mijn favoriete Oosterhuislied is Uit staat en stand. Huub Oosterhuis verwoordt voor mij het ultieme lentegevoel met de volgende twee regels: toen heeft hij licht onder zijn schors gevoeld/ een vlaag van knoppen die op springen staan. In de regel erboven gaat het om een omgewaaide, ontwortelde plataan. Op sterven na dood dus zou je zeggen. Maar niet bij Oosterhuis. Eigenlijk een soort paasliedje.

Lies Maliepaard Bunnik

De steppe zal bloeien

De liederen van Huub Oosterhuis zijn vaak een grote steun voor mij geweest, in het bijzonder bij het overlijden van mijn vrouw Ilona op 67-jarige leeftijd. Op drie liggende stenen van haar graf staat de laatste strofe van het lied De steppe zal bloeien.

Ben Bronsema Voorschoten

Zolang er mensen zijn op aarde

Zolang er mensen zijn op aarde/ Zolang de aarde vruchten geeft/ Zolang zijt Gij ons akker Vader/ Wij danken u voor al wat leeft.

Het is een van de eerste liederen die ik van Huub Oosterhuis leerde in het begin van de jaren tachtig toen ik naar school ging. Het bevat de regels O Heer, gij zijt mijn onderkomen en al mijn dagen zijn geteld. Daarom biedt het lied troost bij het overlijden van Huub Oosterhuis. Het verwoordt zo prachtig de dankbaarheid en aanbidding voor de Vader.

Antoinette Schram Rotterdam

Wek mijn zachtheid weer

Godsdienst is er om mensen moedig te maken, deze aarde toekomst te geven zodat niemand meer een prooi van honger, angst of dwang hoeft te zijn, maar tot een eigen wil en wezen komen kan. Bijbelverhalen die oproepen tot verzet tegen de harde machten en opkomen voor de zachte krachten die zwakken aan het Licht brengen. Een pleidooi tegen de wrede hardheid.

Wek mijn zachtheid weer/ Geef mij terug de ogen van een kind/ Dat ik zie wat is/ en mij toevertrouw/ en het licht niet haat.

Huub Oosterhuis blijft ons wegen wijzen waarmee wij levenslang het goede spoor kunnen volgen.

Ronald da Costa Oegstgeest

Zo vriendelijk en veilig als het licht

Het lied geschreven door Huub Oosterhuis dat mij altijd weer ontroert en goed doet is uit het Liedboek, lied 221:

Zo vriendelijk en veilig als het licht/ zoals een mantel om mij heen geslagen/ zo is mijn God, ik zoek zijn aangezicht

Ineke van der Lip Woerden

De Heer heeft mij gezien

Toen mijn moeder onverwacht hoorde dat ze nog maar kort te leven had, was ik zoekende hoe haar te troosten. Het lied De Heer heeft mij gezien heb ik toen voor haar opgeschreven. Mijn moeder zag daarin verwoord wat haar overkwam. Het staat ook op de grafsteen van mijn beide ouders. Het lied ontroert me nog altijd.

Hélène Versteeg Dordrecht

Licht dat ons aanstoot in de morgen

Een echt Oosterhuislied. Prachtige beeldtaal. Het herinnert mij aan mijn studententijd in Maastricht, toen wij (mijn vrouw en ik) daar kerkten in de protestantse St. Jan, aan de rand van het Vrijthof. Het hele lied getuigt van ‘het geloofsmysterie dat niet te vatten is’. Bijvoorbeeld: veelstemmig licht om aan te horen. Kan niet, begrijpen we niet en toch raakt het ons, gelovigen en ongelovigen.

Kees de Kok Huizen

Later deze week komt er een uitgebreidere keuze van de inzendingen.