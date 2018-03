Lezen is naast de liefde misschien het enige avontuur dat nog is toegestaan

Minstens honderd boeken per jaar: dat is de grens waarboven je je die titel eigen mag maken. In deze krant omschreef Marcel Hilferink zich ermee, afgelopen week in een mooie portrettengalerij van toegewijde boekenliefhebbers. En zoals ik me in het eerste citaat herkende, zo herkende ik me ook in hem: ‘Meestal lees ik een boek of vijf tegelijk.’ Alleen zijn voorkeur, literaire reisboeken, is niet helemaal de mijne.

Als je honderd boeken per jaar leest, komt dat in een mensenleven neer op zo’n zesduizend werken, zevenduizend hoogst, becijferde Willem Weststeijn, emeritus hoogleraar Slavische literatuur, van wie het eerste citaat afkomstig is. Dat zijn ongeveer twaalf goedgevulde kasten van twee meter hoog. Een beetje veellezer moet ruim behuisd zijn.

Hoeveel boeken staan er bij Weststeijn nog maagdelijk op de plank? Afgaand op wat ik van hem weet, schat ik het op tussen de tien- en twintigduizend. Maar eigenlijk weet ik alleen wat hij heeft prijsgegeven in zijn boek ‘Een jaar lang lezen’, dat in mijn werkkamer al een tijdje op een stapel lag. Ter gelegenheid van de Boekenweek moest het er maar eens van komen. Ik las het in twee dagen: ruimschoots binnen de grenzen van het veellezers-tempo.

Boekenkast in de boekenweek Gedurende een jaar (ik denk dat het 2015 was) hield Weststeijn bij wat hij allemaal aan boeken tot zich nam. Over 103 daarvan schreef hij een korte notitie, gemiddeld zo’n vier pagina’s lang. Wie was de schrijver, in welke context hoort het boek thuis, waar gaat het over, wat vond ik ervan? – de vragen die ook richtinggevend zijn voor een krantenrecensie. Een boek lezen als een boekenkast in de boekenweek: dat heeft een eigen literaire charme. Noem het een Droste-effect; de postmoderne literatuurtheoreticus spreekt deftig van een ‘mise en abyme’. Na twee dagen kwam ik uit die afgrond weer naar boven, met in mijn hand een lijstje van boeken die ik onverwijld zou moeten lezen, en in mijn hoofd een waaraan ik beter maar niet kon beginnen. Het eerste was gelukkig langer dan het tweede. Net als goede critici houden veellezers niet van negativisme. Ze zijn veel liever enthousiast over een boek dan dat ze het afkraken. Dickens, Mishima, Couperus, Luo Guanzhong, Karl Kraus, en onze eigen A.F.Th.: daar moet ik dringend wat (meer) van lezen. Of Peter Carey, Clarice Lispector en Peter Høeg: misschien niet de boeken die Weststeijn zelf ter hand nam, maar iets anders uit hun oeuvre.