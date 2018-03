Lezen is meer dan alleen een leuke hobby

Alles is te vinden op internet. Dat maakt het zo’n prachtige uitvinding. Het nadeel is dat het ons volledig op kan slokken en af kan houden van andere zinvolle zaken. Zoals het lezen van boeken.

Aan het begin van de jaarlijkse Boekenweek is het goed om stil te staan bij de vraag hoe het is gesteld met ons leesgedrag.

Uit cijfers over onze vrijetijdsbesteding blijkt keer op keer dat sinds de opkomst van internet steeds minder mensen boeken, kranten en tijdschriften lezen. Het Sociaal en Cultureel Planbureau becijferde vorige maand in het onderzoek ‘Lees: Tijd - lezen in Nederland’ dat in 2006 nog 90 procent van de mensen las en in 2016 nog maar 72 procent. Met name bij jongeren onder de 35 jaar neemt het aandeel lezers af. Ook de afname van het aantal boekwinkels en bibliotheken wijst in die richting, evenals het verdwijnen van de boekenkasten uit de woonkamer. Het goede nieuws was deze week dat de verkoop van boeken niet verder is gedaald.

Leg in deze Boekenweek de laptop eens aan de kant en lees een boek. Het is nog leuk ook.