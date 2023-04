Leve de wetenschap, tot het over het klimaat gaat

Iedereen die weleens bij een groot ­bedrijf heeft gewerkt kent het type humor dat werknemers van Tata Steel onlangs spuiden in Whatsapp- en Facebookgroepen, naar aanleiding van de aangekondigde protestactie door ­klimaatactivisten van Kappen met Kolen. Beetje dommig, beetje plat, niet zo grappig, maar je moet wat. En geef toe, de demonstratie kreeg de vorm van een ‘die-in’, waarbij de activisten als lijken op de grond zouden gaan liggen. Dan vraag je ook wel een beetje om macabere grappen (‘Gelijk de oven in, dan gaat het niet stinken’).

Wat me intrigeert aan de hele kwestie is de psychologie. Om te beginnen de psychologie van de verklikker. Een van de werknemers in de appgroep schreef: ‘Ik wil niet verbonden zijn aan een groep waarin dit soort foute opmerkingen worden gemaakt en verlaat deze groep dan ook per direct’. En maakte screenshots en stuurde die naar het Noordhollands Dagblad. In zo’n appgroep blijven is blijkbaar zeer problematisch, maar voor een bedrijf werken dat welbewust de omgeving vergiftigt met kankerverwekkende stoffen en dat werknemers blootstelt aan asbest – nee, dát is prima.

Schoolvoorbeeld van cognitieve dissonantie

En hoe zit het met de grappenmakers? Ik weet zeker: als hun vader, moeder of partner kanker had, en je zou over hen een botte grap maken, dan zouden ze furieus zijn. Als iemand hun kinderen iets aandeed, ­zouden ze als roofdieren op diegene af­springen en voor de halsslagader gaan, bij wijze van spreken. En terecht. Maar als het ­anderen zijn die gevaar lopen, volwassenen en kinderen die in de omgeving van Tata Steel ­wonen, dan gaat je hoofd als werk­nemer blijkbaar op slot. Een schoolvoorbeeld van cognitieve dissonantie.

Het probleem beperkt zich niet tot Tata Steel. Klimaatactivisten beschimpen is een nationale hobby. Er is een berg aan wetenschappelijk bewijs over de schadelijke gevolgen van klimaatverandering, maar je ziet zelfs de meest verstandige mensen in een ‘ho ho, geen paniek’-reflex schieten en de wetenschap terzijde schuiven.

In de ontkenningsmodus

Het zijn mensen die hun mobieltje gebruiken om boze tweets te versturen, maar het lijkt ze te ontgaan dat zo’n mobieltje alleen mogelijk is dankzij honderden jaren aan wetenschappelijke kennisvergaring. Ze zouden hun vervuilende vliegreizen niet kunnen maken zonder de buitengewoon complexe wetenschap die aan luchtvaart ten grondslag ligt. Ze zouden voor een flink percentage allemaal al dood zijn, als de medische ­wetenschap de afgelopen eeuwen niet zo’n vlucht had genomen.

En toch, als die wetenschap dan een boodschap brengt die zij niet willen horen, schieten ze in de ontkenningsmodus. Gaan ze activisten bespotten die niets anders doen dan vragen om te handelen naar die wetenschappelijke inzichten.

We verkiezen het probleem boven de ­oplossing – net zo lang tot het lachen ons vergaat.