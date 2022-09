Leukste tijd van mijn leven, ondanks armoede in koudste winter ooit

Was het een vooruitziend experiment of de actie van een gierigaard? Feit is wel dat ik vorige winter de thermostaat van mijn werkkamer permanent tussen de 16 en 17 graden liet schommelen. Conclusie voor de komende winter: met een deken over mijn benen valt in die werkkamer prima te werken en te tikken.

Of het voldoende zal zijn om de kou, honger en armoede van de aankomende ‘horrorwinter’ het hoofd te bieden, weet ik niet. Maar thuis verkeren we in de bevoorrechte positie om een kleine huishouding te vormen die niet onder de armoedegrens is gezakt. Anders dan 1,3 miljoen mensen in dit land. Toch lees ik met belangstelling alle aanbevelingen die op ons neerplenzen om de winter door te kunnen komen: thermostaat, douche, fietsen, opladers uit de stekker, geen duur vlees, boodschappen in goedkope buurtsupers, enkele abonnementen opzeggen. Omdat de kinderen allang het huis uit zijn hoeven we tenminste niet op hun mobieltje, sportclub, bioscoopbezoek, kerstcadeaus of ijsjes te bezuinigen. Volgens het CPB zullen volgend jaar 9,5 procent van de kinderen in Nederland in armoede leven.

Erg, zeker, maar hoe ging het tijdens de kinderjaren van deze grommende boomer?

1962, leeftijd zes jaar. In juni werden we als gezin (een zus en een broer) in een opvangkamp voor gerepatrieerde Fransen geplaatst die de oorlog in Algerije waren ontvlucht. In de herfst kregen we eindelijk een huis in Orléans (120 km ten zuiden van Parijs). Het huis had drie vertrekken waarvan alleen de woonkeuken door een kolenkachel werd verwarmd. Gelukkig mocht ik, samen met mijn broer, in een opvouwbaar éénpersoonsbed in die verwarmde keuken slapen. Mijn zus sliep in de koude woonkamer en mijn ouders in hun eigen onverwarmde slaapkamer. Een kwartier voor het slapengaan werd ons bed met een metalen kruik uit WO-I verwarmd, die mijn vader op de kop had getikt. Onze eerste winter in Frankrijk werd ook nog de koudste van de 20ste eeuw met op 23 februari 1963 -15,4 graden in Orléans.

Er was geen badkamer en de wc stond buiten in een binnenplaats. Geen luxe van drie minuten douchen dus en wassen moest bij het aanrecht. Van buren en nieuwe kennissen kreeg mijn moeder oude truien en winterjassen voor haar kinderen, die niets anders waren gewend dan het zachte klimaat van Noord-Afrika. Het eten was verschrikkelijk. Bijna iedere avond van die papperige soepen met aardappelen, prei en kool die mijn moeder fijnprakte. Anders een boord linzen of bruine bonen met een scheutje azijn om de smaak te verbeteren. Af en toe – een traktatie! – een zachtgekookt ei met stokbroodsoldaatjes. Nooit roomboter maar margarine, geen verse melk maar gecondenseerd melk met suiker in blik van Nestlé.

Maar op zondag kwam eindelijk het vlees op tafel. Feest! Meestal een hele kip voor ons vijven of rundvlees in de couscous. Door onze maag met zetmeelproducten vol te proppen, heb ik nooit honger geleden en aan de kou raakte ik snel gewend. Ik kreeg veel vriendjes en klom graag in de bomen achter het huis. Na twee jaar werd mijn vader naar de warme Provence overgeplaatst en moesten we Orléans verlaten. Ik huilde tranen met tuiten: in die karige jaren van quasi-armoede had ik de leukste tijd van mijn nog jonge leven gehad.

