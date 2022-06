Leugens dumpen in de openbare ruimte

Terwijl dit weekeinde in Frankrijk president Macron een electorale afstraffing incasseerde, hield ik me vooral bezig met de Nederlandse politiek. Navigerend tussen het D66-congres, een opiniepeiling van Maurice de Hond over het stikstofbeleid en de blog van Kamerlid Pieter Omtzigt over hetzelfde onderwerp, viel ik per toeval midden in een tweet van Wybren van Haga.

Over politieke avonturiers met veel kleerscheuren schrijf ik meestal niet. Kamerlid Van Haga is binnen drie jaar van de ene naar de andere boei gezwommen om in de Tweede Kamer niet te verdrinken. Om koste wat kost politiek te overleven. Met een luide knal uit de VVD-fractie geschopt in 2019, hield hij vast aan zijn zetel als ‘groep Van Haga’. Vervolgens sloot hij zich aan bij FvD om, eenmaal gekozen, snel dit zinkende schip weer te verlaten en zijn eigen club BVNL te stichten. Vorige maand bij Ongehoord Nieuws beweerde hij nog dat Nederlandse wapens ‘vermoedelijk niet aan Oekraïners zijn geleverd maar aan de Russen’. Bewijs? Hij kreeg ‘van alle kanten berichten’, maar beschermde netjes zijn bronnen en kon er daarom ‘niet veel over zeggen’.

Mijn mond viel open

Maar dan die tweet. Op zaterdagmiddag postte de BVNL-twitteraar deze tekst: ‘Alleen al in het eerste kwartaal van 2022 kwamen er 50.000 asielzoekers bij, jaarlijks ligt dat aantal op 100.000. Het absorptievermogen is bereikt’ (sic). Mijn mond viel open. Niet over de laatste zin, want dat is een opinie. Maar de enorme aantallen die de man uit zijn dikke teen zoog, doen duizelen. Als je een leugen in de openbare ruimte dumpt, moet je wel zorgen dat hij een beetje geloofwaardig is. De aantallen die de ‘partijleider’ in zijn tweet verzon, zal hij waarschijnlijk ook ‘van alle kanten’ hebben doorgekregen.

Probleem voor hem is dat de echte aantallen asielzoekers die maandelijks in Nederland arriveren, voor iedereen netjes en officieel binnen handbereik liggen. Dan ben je niet alleen aperte leugens aan het verspreiden, maar ook nog oerdom bezig als je dit niet weet. Op de site van de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) is te lezen hoeveel asielzoekers in januari (2723), februari (2515) en maart (4202) in Nederland arriveerden. In totaal zijn dit 9440 personen, nareizigers inbegrepen, voor het eerste kwartaal van 2022 en niet 50.000 (!) zoals door Van Haga wordt gelogen. Voor het hele jaar 2021 geeft de IND een totaal aan van 36.620, ver van de jaarlijks 100.000 van Van Haga. Dat deze aantallen momenteel exploderen (44.262 voor de laatste twaalf maanden), is nog geen excuus om grof fake news te twitteren.

Nu begrijp ik dat Van Haga, net als de bewering van wapenleveranties aan Rusland bij Ongehoord Nieuws, zijn verzinsels buiten de Tweede Kamer verspreidt. Maar Kamerlid ben je 24 uur per dag toch? Ook op tv en Twitter. Wat is dan de waarde van de functie van Nederlandse volksvertegenwoordiger als deze door figuren als Van Haga tot een soort ongeremd charlatanisme wordt gedevalueerd? Ondanks de honderden (meestal boze) reacties op zijn verdichting, heeft het Kamerlid zijn opruiende en leugenachtige tweet niet weggehaald.

