Leugenmachine Alex Jones krijgt de nekslag die hij verdient

Het behoort tot de verdrietigste dingen die ik ooit heb gelezen, en het stond in deze krant, drie jaar geleden. Hoe een Amerikaanse vader werd gedwongen te bewijzen dat zijn doodgeschoten kind - Noah, zes jaar oud - werkelijk had bestaan; het werd openlijk en agressief in twijfel getrokken.

Dit is wat deze vader, Lenny Pozner, vertelde: “Ik dacht: als mensen mij vragen kunnen stellen, als ik ze kan vertellen over Noah, als ik ze zijn geboortebewijs kan laten zien, als ik ze laat zien dat er schoolfoto’s waren en rapporten en babyfoto’s, dat ze zouden begrijpen dat het wel een echt kind zou moeten zijn.”

Maar het werkte niet, en Pozner moest concluderen ‘dat de waarheid er niet toe deed’. Want zijn zoon vond in 2012 de dood bij de schietpartij in Sandy Hook, net als negentien andere kinderen en zes volwassen, en Sandy Hook was het doelwit geworden van Alex Jones, de extreemrechtse propagandist van de nieuwssite Infowars. Volgens Jones was Sandy Hook een geval van fake news, in elkaar gezet om het wapenbezit in Amerika in diskrediet te brengen. De ouders waren acteurs, bedriegers.

Het heeft tien jaar geduurd, maar woensdag kreeg Jones de nekslag die hij verdiende: hij moet 965 miljoen dollar betalen aan de nabestaanden die hij door het slijk haalde. Gevoegd bij eerdere veroordelingen, is hij nu meer dan een miljard schuldig. Infowars is wel nog steeds in de lucht, de leugenmachine draait nog door, dat is moeilijk te verteren.

Complottheorieën

De complottheorie over Sandy Hook is een van de vele die Jones in de aanbieding had. Hij wist te melden dat de overheid chemicaliën gebruikte om mensen homoseksueel te maken – waardoor ook de meeste kikkers in de VS gay zouden zijn geworden. Hij beweerde dat voormalig FBI-directeur Mueller kinderen verkrachtte, hij verspreidde de beschuldiging dat Hillary Clinton deel uitmaakte van een satanische mensenhandel-bende, hij wist van gekkigheid niet wat hij moest verzinnen en verkocht intussen via zijn site ook nog medische wondermiddelen als ‘DNA Force Plus’.

Begin dit jaar liet Jones zijn oog vallen op Nederland, waar hij – niet ten onrechte – geestverwanten ontwaarde. Hij liet zijn volgers een fragment zien uit het Nederlandse parlement, waar Forum-Kamerlid Gideon van Meijeren premier Rutte in verband bracht met Klaus Schwab, de topman van het World Economic Forum. Jones vond Van Meijeren ‘een geweldige patriot’ omdat hij Rutte ontmaskerde als een crimineel ‘die de staat van beleg afkondigde om de mensen te trainen slaven te zijn’.

Het rondpompen van hysterische aantijgingen kennen we hier ook

Natuurlijk, in Amerika is alles groter en gekker dan bij ons. Maar het rondpompen van hysterische aantijgingen en onwaarheden kennen we hier ook. Ik heb nog eens nagelezen hoe het vorige maand ging met de valse beschuldiging van corruptie aan het adres van Jaap van Dissel. Gebaseerd op een in elkaar geknutseld bankafschrift, ging het ‘nieuws’ van een podcast naar internet, van internet naar Ongehoord Nederland en van Ongehoord Nederland naar de Tweede Kamer, waar ene Van Meijeren een diepgaand onderzoek eiste naar ‘de corrupte Van Dissel’.

Het gebeurt in het parlement, het wordt aangejaagd door een publieke omroep. Maar legitiem is het niet en dat mag het ook niet worden.