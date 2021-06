Lessen trekken uit de lockdown is belangrijker dan keihard afrekenen

Nederland is vanaf morgen grotendeels uit de lockdown. Dat vraagt om een terugblik. De pandemie is niet voorbij en er blijven beperkingen, maar het is een goed ­moment om bij stil te staan. Wat heeft de aanpak van de coronacrisis gekost, wat heeft die opgeleverd? En wat is er van de aanpak geleerd? Dat laatste is minstens zo belangrijk als het inventariseren van de kosten en de baten. De lessen van de lockdown zijn ­nodig om goed voorbereid te zijn op een volgende uitbraak. Want dat die er komt, daar gaan epidemiologen wel van uit.

Terugkijkend naar de aanpak van het kabinet is er natuurlijk wel iets te mopperen. Zo kwam de vaccinatie laat op gang, leidde het steeds veranderen van de maatregelen tot verwarring en ook onwil om zich aan de ­regels te houden. Ouderen in verpleeghuizen zaten te lang opgesloten, zorgmedewerkers kregen te laat hulpmiddelen, familieleden konden geen afscheid nemen bij overlijden en kinderen en jongeren gingen zo weinig naar school dat ze er depressief en eenzaam van werden. Er zijn miljarden uitgegeven zonder verantwoording vooraf en met wel erg veel vertrouwen in de ontvangers. Het kabinet heeft de Kamer voor voldongen feiten gesteld. Allemaal waar.

Zonder grote schade door de coronacrisis

Maar vooral stellen we nu vast dat Nederland ogenschijnlijk zonder grote schade door de coronacrisis is gekomen. De economie draait behoorlijk, en mede door de vaccinaties belanden nu steeds minder coronapatiënten in het ziekenhuis. Na een trage start lopen de vaccinaties nu goed: Nederland is uit de groep Europese hekkensluiters gekomen en nu in de middenmoot ­beland. Het kabinet heeft zich wendbaar opgesteld in confrontatie met steeds nieuwe gegevens. Die wendbaarheid is ook wel als zwalkend beleid gezien. Achteraf kun je afvragen of de intentie om het vaccineren vooral snel en veilig te laten verlopen wel een rechtlijnig ­beleid toeliet. Waarbij de regionale organisatie van de zorg ook een handicap was.

Het crisisbeleid van het kabinet zou reden kunnen zijn voor een parlementaire enquête, waarbij ­onder meer de miljardensteun, de toegang tot hulpmiddelen en het vaccinatiebeleid onder het vergrootglas komen te liggen. Maar zo’n enquête heeft te zeer het karakter van een afrekening, waarbij betrokken bestuurders in een defensieve stand komen.

Beter is het om eerst de feiten over de aanpak te onderzoeken en daaruit conclusies te trekken voor crisisbeleid bij een volgende pandemie. Eentje zal vast zijn dat er in een ­crisis meer centrale sturing mogelijk moet zijn in de ­gezondheidszorg. Terugkijken met tegelijk de blik vooruit, dat lijkt tegenstrijdig, maar is nu geboden om lessen uit de lockdown te leren. Een enquête kan altijd nog.