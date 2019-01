Leraren moeten roeien met theelepeltjes, dag in dag uit

En weer is er veel – terechte – beroering in het onderwijs. Grote tekorten aan docenten, veel onbevoegden voor de klas, klassen die thuiszitten. Er moet meer geld bij, de werkdruk is te hoog, de salarissen te laag. Dat is allemaal waar, daar valt niets op af te dingen. Maar de echte oorzaak van de crisis zit veel dieper.

Veel leerkrachten gaan naar huis met het gevoel ‘deze dag weer tekortgeschoten’ te zijn

Wie voor de klas gaat staan, doet dat uit een zekere roeping en idealen. Voor het geld ga je niet het onderwijs in (wat niet wil zeggen dat je je moet laten afschepen met een fooi). Je vindt het leuk om iemand wat te leren, kinderen verder te helpen in het leven, je geniet ervan als ze je uitleg hebben begrepen. De leerling, daar gaat het je om.

Maar dan beland je in een werksituatie waar dat onmogelijk is. Klassen met 35 leerlingen die ieder veel meer aandacht vragen dan jaren geleden. Er zijn maar weinig leerlingen die geen etiketje hebben: dyslexie, PDD-NOS, asperger, hoogbegaafd, dyscalculie, gescheiden ouders, om een paar veel voorkomende te noemen. Of leerlingen die veel beter geholpen zouden zijn in het speciaal onderwijs. Geen leerling is ideaal, iedereen heeft wel een vlekje. Aan de leerkracht de taak er rekening mee te houden en het zelfs weg te werken.

Roeien met theelepeltjes Per volle lesdag is er op een basisschool met continu rooster ongeveer 6 uur onderwijstijd, lunch inbegrepen. Dus 10 minuten per dag per leerling. Inclusief zingen, sporten, groepsgesprekken en tekenen. Naast deze klassikale activiteiten blijven er dus luttele minuten over voor de individuele leerling. Voor wat extra hulp bij sommen of spelling. De ‘gewone’ leerling komt er bekaaid af. Het plaatst de leerkracht in een situatie waarin het absoluut onmogelijk is om je roeping te volgen, om uit ieder kind in je klas het optimale te halen. Een fundamenteel frustrerende situatie. Alsof je moet roeien met theelepeltjes, dag in dag uit. Daarom zitten zoveel mensen die enthousiast en gemotiveerd aan het onderwijs begonnen na enkele jaren met een burn-out thuis of zoeken gedesillusioneerd een ander beroep dat meer voldoening geeft. Dus moet de maximale (niet de gemiddelde!) klassegrootte naar 25 leerlingen naast salarisverhoging en een forse vermindering van de administratieve rompslomp. De te hoge werkdruk zit in gemaakte uren, maar vooral ook in het feit dat veel leerkrachten naar huis gaan met het gevoel ‘deze dag weer zeer tekortgeschoten’ te zijn. Idealen blijken utopieën.

