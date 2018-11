Leraren-in-spe haken af als ze meerdere vakken moeten geven

De nieuwe lerarenopleidingen voortgezet onderwijs zijn in 1970 gestart met opleidingen in twee vakken, bijvoorbeeld Engels en Duits, Engels en Nederlands etc. Na enkele jaren bleek het twee-vakkensysteem niet te werken en is men overgestapt op een opleiding voor één vak.

Als je nu weer, zoals de Onderwijsraad voorstelt, een systeem invoert waarbij een docent voor meerdere vakken wordt opgeleid, zullen nog minder studenten kiezen voor een lerarenopleiding dan nu het geval is. Wie leraar in het voortgezet onderwijs wil worden doet dit immers vanuit een bijzondere belangstelling voor een bepaald vak. Als je weet dat je naast Engels ook nog twee andere vakken moet gaan geven, bijvoorbeeld Duits en Frans, zal dit vooruitzicht een afschrikkende werking hebben.

Waarom weer een systeem invoeren dat uitgeprobeerd en mislukt is? Nu al hebben docenten in één vak nauwelijks tijd om hun vakkennis op peil te houden. Hoe wil je dat doen voor meerdere vakken? Denk maar eens aan het bijhouden van je taalvaardigheid in drie vreemde talen.

Leren lesgeven

Het voorstel van de Onderwijsraad is om te beginnen met ‘leren lesgeven’, vervolgens een school te kiezen en dan pas een vak. Als met dit leren lesgeven wordt bedoeld het aanbrengen in het eerste jaar van een algemene onderwijskundige ‘vakvrije’ basiskennis, dan wil ik hierbij de volgende kanttekening maken. Meestal worden deze algemeen pedagogische colleges gegeven door docenten die onderwijskunde hebben gestudeerd, maar nooit in het voortgezet onderwijs hebben lesgegeven. Mijn ervaring gedurende dertig jaar aan een lerarenopleiding voortgezet onderwijs is dat de kwaliteit van deze colleges vaak dusdanig was dat studenten eerder gedemotiveerd dan gemotiveerd werden. Ze komen immers in eerste instantie voor het vak; daar willen ze mee aan de slag. Breng daarom eerst een degelijke vakkennis aan.

De keuze voor een lerarenopleiding kan aantrekkelijker worden gemaakt door financiële prikkels, bijvoorbeeld door geleidelijke kwijtschelding van de opgebouwde studieschuld. Voor elk jaar dat een docent in het onderwijs werkzaam is, wordt 20 procent van deze schuld kwijtgescholden, zodat deze na vijf jaar studieschuldvrij is. Deze maatregel bevordert het aantal aanmeldingen, beperkt het aantal afhakers en stimuleert om daadwerkelijk in het onderwijs te gaan werken.