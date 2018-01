Lelystad kan ook verdienen met water

'Het is nu of nooit voor Lelystad', kopte Trouw. Na vijftig jaar ploeteren kan het alleen wat worden als Lelystad Airport op 1 april 2019 open gaat, en geen dag later. De milieubezwaren tegen de luchthaven zijn bekend. De ontwikkelingen in de Lelystadse werkgelegenheid iets minder. In het artikel had het bedrijfsmatig wensdenken wel erg de overhand.

In december meldden de provincie Flevoland, Lelystad Airport en de gemeente Lelystad in een flyer: ‘Uitstel leidt tot minimaal 5 jaar stilstand in de economische ontwikkeling in de regio’. Het zou gaan om 400 voltijds directe luchthaven-arbeidsplaatsen (een schatting uit de omstreden business case) en veel indirecte werkgelegenheid, zoals hotelontwikkeling, BataviaStad, cruiseschepen en de Oostvaardersplassen.

En het hoeft weinig betoog dat de Oost­vaar­ders­plas­sen alleen al vanwege de vo­gel­be­scher­ming eerder last dan gemak hebben van Lelystad Airport

De meeste klanten komen uit Nederland zelf, de VS en Azië, vertelde mij een direct betrokkene over die cruiseschepen. Die laatsten komen hoe dan ook via Schiphol. Dan is het net zo lang rijden naar Lelystad als naar de Amsterdamse De Ruyterkade. Lelystad Airport speelt hoogstens een beperkte rol. BataviaStad groeit sinds zijn ontstaan tegen de klippen op, los van Lelystad Airport. En het hoeft weinig betoog dat de Oostvaardersplassen alleen al vanwege de vogelbescherming eerder last dan gemak hebben van Lelystad Airport.

Niet op de feiten vooruit De belangrijkste recente internationale bedrijfsvestiging in Lelystad betreft het distributiecentrum van Inditex (van kledingmerken als Zara en Bershka), met eerst zo’n 400 arbeidsplaatsen, later groeiend naar 800 of zelfs 1200. Wezenlijk voor de Lelystadse werkgelegenheid, maar hun argument was vooral de directe beschikbaarheid van 35 hectare bedrijventerrein in de nabijheid van Schiphol. Snelheid was zo belangrijk dat het bedrijf drie miljoen euro aan provinciale subsidie weigert. Aan Lelystad Airport heeft Inditex hooguit iets als de directeur langskomt. Vrachtvluchten zijn immers uitgesloten. Lelystads burgemeester Ina Adema hield in haar nieuwjaarstoespraak uiteraard een warm pleidooi voor Lelystad Airport. Gelukkig toonde zij haar kracht als bestuurlijke verbinder: “Van belang is echter wel om niet voor de feiten uit te lopen, eerst de uitkomsten van de onderzoeken af te wachten en ons te concentreren op de genoemde zorgvuldigheid in plaats van nu al allerlei uitspraken te doen.” Ja, werkloosheid ís een van de belangrijkste vraagstukken van Lelystad. Ja, Lelystad Airport kan vast banen opleveren, maar zal ook banen kosten

Sterke troeven uitspelen Boeiender nog is een ander deel uit haar toespraak: “….er staat ons meer te doen”. Zij stelde naast genoemde ontwikkelingen ook andere aan de orde die goed passen in “die combinatie van een sterke stedelijke structuur, het groen, blauw, de kust, buitengebied en landbouw, de centrale ligging én goede ontsluiting … die Lelystad zo kansrijk maakt”. De agrarisch – ook internationaal – sterke basis voor agrofood, met name op het terrein van biologische landbouw en het hoogwaardige veterinair onderzoek door de Universiteit van Wageningen. Tenslotte noemde zij de oplevering van de buitendijkse overslaghaven Flevokust, ook belangrijk voor de agrarische sector die net zo losstaat van de luchthaven als de andere hier genoemde ontwikkelingen. “Deze sterke troeven mogen we wat mij betreft meer uitspelen,” zei de burgemeester. Ja, werkloosheid ís een van de belangrijkste vraagstukken van Lelystad. Ja, Lelystad Airport kan vast banen opleveren, maar het kost ook banen. Dat wordt wel eens vergeten. Maar de stad laat nu al zien hoe zij de werkloosheid te lijf kan gaan. Met initiatieven die passen bij het karakter van Lelystad, die ons slim leren omgaan met water, natuur en voedselproductie. Die bijdragen aan een schone, circulaire economie. Daar heeft die mooie stad zo’n luchthaven echt niet voor nodig.