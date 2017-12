Lekker knallen in vuurwerkverenigingen

Bromfiets of motorrijden met een kapotte knalpot. Maar ook de boeman spelen, zoals van Roemenië tot Terschelling gebeurt, waarbij men als verklede monsters rondgaat om het oude jaar te verjagen. Het zelf vuurwerk afsteken wordt een traditie genoemd, terwijl het nauwelijks een halve eeuw en dus een nieuwe gewoonte is. Over de oorzaken kan men speculeren: het ontbreken van oorlog, de toegenomen handel in Chinees vuurwerk?

Maar het analyseren van de oorzaak brengt nog geen oplossing. Als we ervan uitgaan dat verbieden alleen maar de illegaliteit doet toenemen en de handhaving bergen met geld kost, is het slimmer om met een goed idee deze behoefte of oerdrift te reguleren.