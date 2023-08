Leiders als Sunak, Meloni en ook Rutte hebben wel erg vieze handen

Laat één ding helder zijn: een politicus die besluit over migratie is niet te benijden. Of je nu de Britse premier Rishi Sunak bent of de Italiaanse Georgia Meloni, je weet dat als asielzoekers in gammele bootjes stappen, moeilijke keuzes gemaakt moeten worden.

Aan de ene kant is het logisch dat niet iedere asielzoeker met open armen ontvangen kan worden. De samenleving heeft daar de voorzieningen niet voor, en succesvolle integratie is gebaat bij kleine aantallen. Bovendien staat gastvrijheid gelijk aan electoraal risico. De mens heeft tot zijn schaamte behoorlijk xenofobe trekjes, en als de ene politicus die angst niet effectief adresseert, kan de andere maximaal profiteren. Er is een rechte lijn te trekken van het wir schaffen das van Angela Merkel naar de verontrustende opkomst van het extreemrechtse Alternative für Deutschland.

Aan de andere kant is migratiebeleid fundamenteel onmenselijk. Asielzoekers zijn geen criminelen die bestreden moeten worden, maar mensen die simpelweg om hulp vragen. En als iemand na een afschuwelijke odyssee vol honger en gevaar bij je aanklopt, en je stuurt hem weg, dan doe je iets onmenselijks. Geen enkel onderscheid, zoals dat tussen de ‘echte vluchteling’ en de ‘veiligelander’, kan deze morele pijn geheel wegnemen. Want zeg nou zelf: heb jij werkelijk meer recht om hier in dit land te wonen dan welk ander mens ter wereld?

Landen zijn uiteindelijk ficties, voortgebracht door geschiedenis die zomaar de andere kant op had kunnen gaan. Niet zo heel lang geleden was Duitsland niet één land, maar bestond het uit Oost en West. Spoel Italië een paar honderd jaar terug, en je vindt een lappendeken van stadsstaatjes die er allemaal een eigen vreemdelingenbeleid op nahielden. Natuurlijk is er zoiets als de Nederlandse samenleving, met eigen tradities en gemeenschappen. Maar een landsgrens is geen natuurwet, en het feit dat je ergens bent geboren, betekent niet dat je het recht hebt om andere mensen weg te sturen.

Dus nogmaals: ik benijd politici niet als ze bepalen wie gaat en wie blijft. Welke keuze ze ook maken, ze krijgen er bijna altijd vieze handen van. Maar de handen van leiders als Sunak, Meloni en ook onze eigen demissionair premier Rutte zijn wel erg vies geworden. Meloni maakt het ngo’s steeds moeilijker om mensen op de Middellandse Zee van een verdrinkingsdood te redden, terwijl inmiddels wetenschappelijk is aangetoond dat hun essentiële werk weinig aanzuigende werking heeft. Sunak zette een streep door het internationaal recht, door bootmigranten een asielaanvraag te ontzeggen. En Rutte liet een kabinet vallen omdat hij vindt dat je gezinnen niet moet herenigen.

Deze politici zijn zodanig uit op electoraal gewin, dat hun beleid niet eens effectief hoeft te zijn. Zolang het maar uitstraalt dat ze migranten haten, en bereid zijn om morele grenzen over te gaan. Ik benijd deze politici niet. Maar ik heb een stuk meer te doen met de onschuldige mensen die vanwege hun beleid moeten lijden.

Filosoof en schrijver Jurriën Hamer vervangt Sylvain Ephimenco, die met vakantie is.