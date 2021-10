Leid praktische kinderen op tot gezel, in plaats van ze op school vast te zetten

Niet alle kinderen bloeien op van ons schoolsysteem, betoogt Ria Horenga, CDA-Statenlid in de provincie Groningen. Bij het leerling-gezel-meestersysteem zouden velen van hen beter gebaat zijn.

De smidszoon leerde aan de hand van zijn vader het vak om het vervolgens vele jaren later aan zijn eigen zoon te leren. De buurjongen van de marktkoopman liep eerst mee als zijn leerling, werd dan gezel en een paar jaar later meester van zijn eigen buurjongen. Het leerling-meester-gezelprincipe is eeuwenoud, maar ver naar de achtergrond verdwenen. Algemene kennis en veelomvattende theorie zijn al jaren de norm. Zijn we daarin niet te ver doorgeschoten?

Zeker is algemene kennis van groot belang: we gaan de schoolbankjes niet afschaffen. Maar we moeten er wel rekening mee houden dat niet ieder individu excelleert in ons schoolsysteem. Sommige kinderen lijken tijdens schooluren in de knop te breken en pas tot bloei te komen op het moment dat ze de deur uitstuiven. We moeten de gedachte loslaten dat een hoger schooladvies het ultieme streven zou moeten zijn. Praktische scholing is in niets minder dan hoger of academisch onderwijs. Toch is dat het beeld dat veel mensen nog hebben.

Om dit te doorbreken hebben we meer nodig dan een naamsverandering van onderwijsrichtingen. We moeten het oude principe van leerling, meester en gezel afstoffen, oppoetsen en omarmen.

Ambachten kun je ook in de praktijk leren

Een ambacht kun je minstens zo goed in de praktijk leren als in de onderwijsbankjes. Om die reden moeten werkgevers de ruimte krijgen om leerlingen op te leiden tot gezellen en potentiële meesters in hun vak. Net als in het huidige systeem kan per beroep of ambacht worden getoetst of iemand voldoende is gekwalificeerd voor zijn of haar beroep. In plaats van alleen de weg te bieden van een kostbare schoolgang kunnen we hier het meester-gezelprincipe aan toevoegen.

Denk daarbij aan het rijschoolsysteem. Iemand gaat in de leer bij een ervaren instructeur. Wanneer deze voldoende vordering ziet en de leerling in staat acht om op eigen benen te staan, wordt de competentie getoetst door een andere instructeur. Komt deze tot dezelfde conclusie, dan wordt het diploma toegekend. Zo kunnen we ook het meester-gezel-principe in ere herstellen.

In zo’n nieuw systeem geven we onze broodnodige ambachten de teugels terug in handen. We bieden talenten een kans die meer opbloeien in de praktijk dan in de schoolbankjes. Het leerling-meester-gezelsysteem schept een arbeidsmarkt voor iedereen. We hoeven alleen nog onze verouderde fluwelen handschoenen uit te trekken om het tastbaar te maken.

