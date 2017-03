Leg jongeren sociale dienstplicht op

In de zorg, het onderwijs, bij defensie en politie, overal is er gebrek aan geld en ‘handjes’. Daarom zou ik persoonlijk graag onderzoeken of een maatschappelijk moderne duurzame ‘maatschappelijke dienstplicht’ kan worden ingevoerd die de samenhang terugbrengt. Een enkele moedige partij of volksvertegenwoordiger benoemt de wens van een (sociale) dienstplicht, maar het schijnt not done te zijn het te agenderen. Daarom een voorzetje.

Lees verder na de advertentie

Hoe ? Alle jongeren krijgen een vorming, gevolgd door een stage binnen tal van sectoren zoals lokale of provinciale overheden, de openbare orde en veiligheid, defensie, sport, milieu en de sociale en zorgsector. Gezamenlijke projecten dienen te worden uitgevoerd. We gaan ons verbinden aan elkaar.

Actueel? Absoluut, omdat de huidige drastische maatregelen tegen bijvoorbeeld veronderstelde jihadisten onvoldoende effect sorteren en hen steeds meer isoleren en uitsluiten. Op de lange termijn is dat onverstandig. Deze dienstplicht is ook ‘van deze tijd’, omdat er onvoldoende collectieve betrokkenheid is. Er zijn veel Nederlanders (17 miljoen), maar wat bindt ons? Betrokkenheid lijkt in deze het toverwoord. Er zijn veel Nederlanders (17 miljoen), maar wat bindt ons? Betrokkenheid lijkt in deze het toverwoord Indien we er met z’n allen in slagen de jongeren te verbinden door samenwerken, omgaan met chaos, disciplinaire aanpak bij het bestrijden van rampen en calamiteiten, dan bouwt de BV Nederland tevens aan een potentieel dat nadien een leven lang kan worden aangesproken. Deze dienstplicht is duurzaam. Die kan allochtonen helpen een stem te geven en de integratie van nieuwkomers van ‘twee kanten’ te benaderen. De bekende psycholoog Carl Rogers stelde dat de mens twee zaken in het leven moest ondergaan: het accepteren van onzekerheid en het vermogen van uitstel om een beloning te verkrijgen. In de ouderwetse dienstplicht werd dit min of meer automatisch in de dagelijkse gang van zaken ingebracht. Handelingen moesten in een gecontroleerde omgeving worden uitgevoerd, maar het wat, waarom en hoe was onduidelijk en een beloning kwam (vaak) laat. Door jonge mensen te verplichten met elkaar een stage te vervullen in maatschappelijke domeinen kunnen ze deze vaardigheden opdoen. Dick Bosch is luitenant-kolonel der mariniers (bd) en docent aan Hogeschool Avans

Trouw.nl is vernieuwd. Ter kennismaking mag u nu gratis onze artikelen lezen.