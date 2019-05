Leer kinderen de overeenkomsten tussen mensen, niet de verschillen

Hans Boutellier, wetenschappelijk directeur van het Verwey-Jonker Instituut, meent dat het burgerschapsonderwijs beter en actueler kan door het ‘te koppelen aan kennis over de wereldgodsdiensten en de strijd daartussen en de mogelijkheden voor vrede’ (Opinie, 8 mei).

Die kennis over wereldgodsdiensten wordt al langer gezien als een belangrijk instrument voor vreedzaam samenleven. Zo luidt Kerndoel 38 van het basisonderwijs: ‘De leerlingen leren hoofdzaken over geestelijke stromingen die in de Nederlandse samenleving een belangrijke rol spelen, en ze leren respectvol om te gaan met seksualiteit en met diversiteit binnen de samenleving, waaronder seksuele diversiteit.’

Ik houd mij al jaren intensief bezig met de multiculturele samenleving en ben steeds meer gaan betwijfelen of kennis over wereldgodsdiensten leidt tot beter burgerschap en harmonieuzer samenleven. Kerndoel 38 is volgens mij hoognodig aan vernieuwing toe.

Fatsoenlijk

Laten we de tekst eens nader bekijken. Het tweede deel, ‘ze leren respectvol om te gaan met seksualiteit en met diversiteit binnen de samenleving, waaronder seksuele diversiteit’, is een gedrocht. Ik stel voor om dat te vervangen door: ‘ze leren fatsoenlijk met anderen om te gaan, ongeacht godsdienst, levensovertuiging, ras, geslacht, seksuele geaardheid of op welke grond dan ook’. Inderdaad, een verwijzing naar artikel 1 van onze Grondwet. Waarom fatsoenlijk in plaats van respectvol? Naar mijn mening hoef je niet a priori respect te hebben voor ideeën (‘Joden zijn niet te vertrouwen’, ‘homoseksualiteit is een ziekte’) en ook niet voor mensen (vul zelf iemand in), maar je dient mensen altijd fatsoenlijk te behandelen, hoe weerzinwekkend je hun gedachten of gedragingen ook vindt.

En dan de eerste zin. ‘De leerlingen leren hoofdzaken over geestelijke stromingen die in de Nederlandse samenleving een belangrijke rol spelen.’ Ik stel voor deze zin te vervangen door: ‘De leerlingen verwerven inzicht in de verschillen en overeenkomsten tussen mensen als sociale en morele wezens.’

Met geestelijke stromingen wordt gedoeld op jodendom, christendom, islam, hindoeïsme en humanisme. Kenmerkend voor mensen in een geestelijke stroming is dat ze zich met elkaar verbonden voelen, dat ze gedeelde ideeën en regels hebben over handelingen en gedragingen die zij als correct en wenselijk zien. Ze hebben een gedeelde moraal. Die verschillende moralen kunnen in onze multiculturele samenleving behoorlijk botsen.