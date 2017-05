Laten we Pinksteren op school vieren

De godsdienstige viering is grotendeels in de ban gedaan, op veel openbare basisscholen lijkt er zelfs een taboe op te rusten. Terwijl vieringen zoals Pinksteren in onze multiculturele samenleving juist kunnen bijdragen aan een toekomst met meer verdraagzaamheid.

Als pedagoog heb ik het afgelopen schooljaar tientallen gesprekken gevoerd met leerkrachten uit het basisonderwijs over vieringen op school. Mijn overtuiging is dat vieringen, en de eeuwenoude verhalen die erbij horen, de mens wijsheid verschaffen.

Door op school hieraan aandacht te besteden leren kinderen al vroeg dat er niet één waarheid is, maar dat er veel verschillende inspiratiebronnen zijn waar mensen over de hele wereld uit kunnen putten. Dit vind ik een belangrijk inzicht om aan kinderen mee te geven. Het helpt hen om te floreren.

Bron van wijsheid

Steeds wanneer ik bovenstaande visie verkondig en vooral zodra het woord God valt, reageren veel leerkrachten uit het openbaar basisonderwijs opvallend afwerend. Het is een houding van ‘alle geloof is middeleeuws en van voor de Verlichting’. Ik ben al meer dan 22 jaar actief in het basisonderwijs, maar deze reactie blijft me verbazen. Ik acht de kans groot dat leerkrachten die behept zijn met dit vooroordeel, dit onbewust ook overdragen aan de kinderen in hun groep.

Het is bovendien heus wel mogelijk om aandacht te besteden aan grote, godsdienstige vieringen zonder uitsluitend over Jezus, God of Mohammed te praten.

Pinksteren, een christelijk feest met een joodse oorsprong, is het feest van het licht. Daar kan het in de groep óók over gaan: over waar kinderen het licht zien en kunnen creëren in hun leven. Vieringen, en met name de verhalen die eraan ten grondslag liggen, zijn vaak een bron van wijsheid en een basis voor levenskunst. Kinderen leren door voorbeelden te krijgen en dit soort verhalen zitten daar vol mee. Ze stimuleren saamhorigheidsgevoel, gemeenschapszin en onderlinge solidariteit en bieden een perfect tegenwicht aan een individualistisch ingestelde maatschappij.

Met de discussie over de vernieuwing van het onderwijs komt er meer focus te liggen op persoonsvorming. Ik zou het in dit kader verstandig vinden als leerkrachten zich voortaan meer bewust zijn van de vooroordelen die ze zelf kunnen hebben.