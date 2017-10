Laten we ons niet verkijken op de uitslag van het Catalaanse referendum

De grootste verliezer is vooralsnog de nationale regering van premier Rajoy. Niet omdat hij iets onoorbaars heeft gedaan. Wetten heeft hij niet overtreden, alleen gehandhaafd met het geweldsmonopolie dat in democratieën nu eenmaal de staat toekomt. In hoeverre dat geweld excessief geweest is, moet nog blijken. Plaatjes met ‘robocops’ tegenover vaders met kleuters op hun schouders doen het altijd goed – al kun je je afvragen welke vader zijn kinderen doelbewust meeneemt naar een plek waar het er fysiek om gaat spannen. De strijd om wettigheid en democratie is daarmee, heel modern, omgeslagen in een strijd om de meest aansprekende beelden. Daar kan geen redelijk argument tegenop.

Verloren zaak

In dat opzicht was het Catalaanse referendum voor de nationale regering bij voorbaat een verloren zaak. Men had het op zijn beloop kunnen laten, maar daarmee het broze evenwicht van de Spaanse constitutie op het spel gezet – met een herleving van de Baskische kwestie als gevolg. Men had eerder met de separatistische partijen in gesprek kunnen gaan, maar tot een vergelijk was men nooit gekomen. De leiders ervan ontlenen hun politieke bestaan aan de afscheidingskwestie – voor zover ze erdoor al niet voor gevangenisstraf wegens corruptie worden behoed. Bij concessies hadden zij geen enkel belang, bij escalatie álle belang. En dat is wat er de afgelopen jaren is gebeurd.

Men hoeft de positie van premier Rajoy dus niet te benijden. Het Catalaanse va banque zette hem in alle opzichten klem – en het was zich van zijn publicitaire voorsprong in het buitenland maar al te goed bewust. Die voorsprong is bijna onoverbrugbaar geworden, nu het sentiment elke analyse is gaan overstemmen. Het blijft in ieder geval vreemd te zien hoe Nederland de eigen Grondwet weinig minder dan heilig verklaart, maar de Spaanse grondwet een hinderlijk dingetje vindt wanneer een regionale minderheid zichzelf de onafhankelijkheid wil inrommelen.