Laten we niet juichen om een illegale raketaanval

Vooropgesteld dient te worden dat de drie aanvallende landen geen enkele rechtsgrond hebben voor hun actie. Zeker, de aanval was gericht op de infrastructuur van het regime-Assad voor de productie en ontwikkeling van chemische wapens. Het was met andere woorden geen ongerichte aanval, waarbij slachtoffers en schade willekeurig vallen.

Dat doet echter niet af aan het feit dat de drie Navo-landen geen resolutie kunnen tonen van de VN-Veiligheidsraad die de aanval legitimiteit zou kunnen geven. Nog altijd staat niet onomstotelijk vast dat er in Douma een aanval is geweest met chemische wapens en dat, als dat al het geval was, de Syrische president daarvoor verantwoordelijk is.

Provocatie

De uitspraak van de Amerikaanse president Trump na de actie dat de ‘missie volbracht’ zou zijn, raakt dan ook kant noch wal. Daar staat tegenover dat de reactie van de Russische president Poetin op de raketaanval als niet anders dan een pure provocatie kan worden gezien. Volgens Poetin wordt door de aanval de humanitaire ramp in Syrië alleen maar erger. Zoveel cynisme duidt op een politiek leider die uitsluitend en alleen nog kan denken in termen van Realpolitik.

De Syrische burgeroorlog heeft al te veel slachtoffers geëist en nog immer valt niet in te zien hoe een oplossing er uit zou moeten zien, laat staan dat er nog zicht kan zijn op een vreedzame oplossing. Er is geen enkele aanwijzing voor, maar mocht deze aanval van drie Navo-landen de internationale gemeenschap doen inzien dat niets of niemand de patstelling nog kan doorbreken, zou dát winst zijn.

Vooralsnog is dat niet meer dan een vrome wens. Het zou al winst zijn als de raketaanval geen aanleiding is voor nog meer vreselijke ontwikkelingen en als landen ondanks alles in gesprek komen. Bijvoorbeeld in de Veiligheidsraad.

De Amerikanen willen dat die raad nu opdracht geeft nieuw onderzoek te doen in Syrië om na te gaan of Assad nog immer chemische wapens produceert. Dat onderzoek is wel het minste dat dient plaats te vinden, net als duidelijk moet worden wat er nu precies gebeurt in Douma.

