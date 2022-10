Laten we Mulisch, Hermans en Reve voortaan ‘De Grote Drie dode witte mannen’ noemen

Het woord ‘identiteitspolitiek’ kende ik wel maar niet dat andere, ‘identiteitspolitie’ dat aan een soort gewapende arm van het eerste doet denken. Ik ontdekte hem vorig jaar in een interview met schrijver Adri van der Heijden die net zijn nieuwe roman Stemvorken had uitgebracht. Het boek van negenhonderd (!) bladzijden gaat over de onstuimige seksromance tussen twee vrouwen. Van der Heijden: ‘Misschien staat er op een dag de identiteitspolitie voor de deur die zegt: ho, wacht even. Dit noemen wij geslachtelijke toe-eigening. Fout.’

Uiteindelijk kwam er geen identiteitsflik bij hem langs en was de rel een doodgeboren kind. Maar misschien geeft de nieuwe literaire canon mogelijkheden. De lijst van belangrijkste boeken (en auteurs) die er toe doen in de Nederlandstalige literatuur, werd vorige week in Gent gepresenteerd. Zaterdag leek het er wel op dat de identiteitspolitie zich met de canon ging bemoeien. NRC kopte: ‘Toch weer veel dode, witte mannen in de nieuwe literaire canon’. Overigens stond gisteren ook in Trouw dezelfde constatering: ‘De dode witte mannen zijn nog steeds oververtegenwoordigd in de literaire canon.’ Laten we eerst het funeraire aspect van deze materie behandelen.

De oudste schrijver op die lijst moet Willem die Madocke zijn, een anonieme gebleven auteur die omstreeks 1260 de satire Van den vos Reynaerde schreef (nummer 2 van de canon). Ik vind het juist een puike prestatie dat Willem, morsdood sinds de dertiende eeuw, nog aan de top van de canon staat. Dit geldt overigens ook voor Joost van den Vondel, G.A. Bredero, P.C. Hooft (17de eeuw), Pieter Langendijk (18de) of Louis Couperus (19de). Je kunt altijd treuren dat jonge, frisse en vooral levende hedendaagse auteurs, waarvan het werk nog eergisteren positief is besproken, de Libris hebben gewonnen maar in 2028 volstrekt vergeten zullen zijn, niet massaal op de lijst zijn gezet. Erg maar zo werkt het: je moet meestal hartstikke dood zijn en je boek moet de tand des tijds hebben doorstaan, wil het enigszins blijvend gewaardeerd worden.

Maar nu de kleur. Die canonauteurs zijn inderdaad in meerderheid blank. ‘Het blijft zoeken naar schrijfsters en auteurs van kleur’, staat er in de krant. Met permissie: ik vind het toch ook een prestatie dat Anton de Kom met Wij slaven van Suriname op de dertigste plek prijkte. Of Kader Abdolah met Het huis van de moskee (53). Ze staan toch mooi vóór de drie boeken van Simon Vestdijk die zich met de plekken 60, 85 en 91 tevreden moet stellen. Ik wil niet al te professoraal overkomen maar in die zeven voorgaande eeuwen tot ver in de 20ste, waren er bijster weinig mensen van kleur in de Lage Landen. Laat staan schrijvers. In de 17de en 18de eeuw bijvoorbeeld, geen Turkse en Marokkaanse gastarbeiders of asielzoekers uit Sierra Leone en Ethiopië te bekennen. Ook auteurs van kleur die vandaag opduiken zullen vaak eerst moeten doodgaan en dan in alle rust het toekomstige canonoordeel moeten afwachten. Op een punt kan ik met de huidige criticasters meegaan: laten we stoppen met de discriminerende benaming ‘de Grote Drie’ die weinig ruimte laat voor komende talenten, al dan niet van kleur. Laten we Mulisch, Hermans en Reve voortaan ‘De Grote Drie dode witte mannen’ noemen.

