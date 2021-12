Laten we met kerst niet naar elkaar wijzen, maar naar elkaar omzien

De stille nacht wordt heiliger dan ooit, dichtte Ilja Leonard Pfeijffer vorig jaar, in de aanloop naar de eerste kerst-in-coronatijden. ‘De eerste keer was ook een sober feest.’ Toen dachten en hoopten we: volgend jaar zal het beter zijn. En een tijdlang leek dat geen ongegronde hoop. De vaccins zouden ons bevrijden. En nu hopen we: de boosters zullen ons bevrijden. ‘Totdat er een nieuwe variant komt waar die boosters ook niet tegen bestand zijn’, fluistert een stemmetje in onze achterhoofden daar achteraan.

In weerwil van de oproep uit het bekende kerstlied om jubelend van vreugde allen tezamen te komen, gebeurt voor de tweede kerst op rij precies het tegenovergestelde. Het virus drijft ons opnieuw uiteen. Opnieuw vieren we kerst in het klein.

Daar valt natuurlijk flink over te treuren, maar misschien is het beter om dat nou eens níet te doen: er wordt in deze tijden al genoeg getreurd.

Kerst trekt zich ook niets aan van het virus

Het virus trekt zich niets aan van kerst. Maar: kerst trekt zich ook niets aan van het virus. (Waarmee niet bedoeld is dat we een loopje moeten nemen met de coronamaatregelen, integendeel.) Ook in het klein blijft kerst het feest van het licht dat doorbreekt in het duister. Het blijft het feest van de hoop die zich in de donkere nacht aandient en mensen met elkaar verbindt. Het blijft het feest van de belofte van vrede op de aarde en van een nieuw begin. Dat we met vier in plaats van veertien of veertig volwassenen aan tafel mogen zitten, doet daar niets aan af.

Een paar weken geleden vroeg deze krant aan lezers om met verhalen te komen over hun mooiste kerstherinneringen. Dat leverde talloze prachtige inzendingen op (een selectie daarvan stond in de krant van 23 december). En daar viel iets in op: voor een groot deel van de lezers die een verhaal instuurden, geldt dat hun mooiste kerst zich afspeelde in kleine kring. Met een handjevol mensen, veelal thuis, met kerstliederen, kerstboom, kerstmaaltijd, in grote onderlinge verbondenheid, met tijd en aandacht voor elkaar.

Echte aandacht voor de ander, zei filosoof Gert-Jan van der Heiden deze week in deze krant, betekent: kijken naar wat iemand nodig heeft. Het motto van het aanstaande kabinet begint met ‘omzien naar de ander’. Even los van wat daar in politieke zin allemaal over te zeggen valt, is die houding precies wat er in deze tijd nodig is. Niet wijzen naar de ander, maar omzien naar de ander, vol aandacht. Een kerst-in-het-klein die in dat licht komt te staan, kan zomaar een prachtige kerst worden.