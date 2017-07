Laten we het wetsvoorstel voltooid leven uit zijn lijden verlossen

In 2016 verscheen het kritische rapport van de commissie-Schnabel over hulp bij zelfdoding bij 'voltooid leven'. Toen VVD-minister Schippers van volksgezondheid, welzijn en sport (VWS) het rapport expliciet naast zich neerlegde, diende D66-Kamerlid Pia Dijkstra het initiatiefwetsvoorstel 'Wet toetsing levenseindebegeleiding van ouderen op verzoek' in.

Dit wetsvoorstel wil de mogelijkheid tot hulp bij zelfdoding openen voor iedereen boven de 75 jaar oud die zijn of haar leven 'voltooid' acht. Dat de problematiek die hieraan ten grondslag ligt schrijnend is, mag duidelijk zijn. Er kleven echter de nodige bezwaren aan het voorgestelde alternatief om hulp bij zelfdoding op grond van 'voltooid leven' toe te staan.

De gedachte van een 'voltooid leven' gaat uit van (een verondersteld recht op) zelfbeschikking als hoogste goed. Wij vinden als jongerenorganisatie van het CDA het in vrijheid en verantwoordelijkheid kunnen nemen van beslissingen belangrijk. Maar in het debat omtrent 'voltooid leven' staat dit op gespannen voet met de waardigheid en de beschermwaardigheid van het leven. Het leven is een geschenk en het vraagt daarom de inspanning van eenieder om het hoog te houden. Doordat het leven een geschenk is, kent ieder leven voor ons een intrinsieke waarde.

Leven is waardevol

Hoe jong of oud, ziek of gezond, vitaal of gehandicapt een mens ook is, zijn of haar leven is waardevol. Ieder leven. Het is onze hoop dat het uitspreken van de waardering voor ieders leven een eerste stap is in het wegnemen van de gedachte dat het leven voltooid is.

Als CDJA ontkennen wij hiermee niet dat er Nederlanders zijn die hun leven 'voltooid' achten. Zoiets nemen wij bijzonder serieus, juist vanwege de waarde die wij het leven toedichten.

We zien eveneens dat de motivatie voor deze gedachte per mens verschilt. Het omvat soms zelfs meerdere vormen van problematiek. Dat maakt de gedachte van een 'voltooid leven' voor ons moeilijk te doorgronden. Waar ligt precies de kern? En, nog belangrijker: wat kunnen we daaraan doen? Wat helpt mensen het leven als zinvol en draaglijk te zien, ook op gevorderde leeftijd? Hoe geven we mensen hun waardigheid terug?

Ideeën, initiatieven en voorstellen zijn er legio. Rond de afgelopen Kamerverkiezingen bijvoorbeeld sloegen politieke partijen, omroepen, verenigingen van ouderen, artsenorganisaties en vele anderen de handen ineen voor het manifest 'Waardig ouder worden'. De herwaardering van ouderdom, een aparte minister voor ouderenzaken en het aanstellen van levensbegeleiders zijn slechts drie van de tien ideeën uit dit manifest.