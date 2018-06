Laten we God, de kerk en voetbal vooral blijven scheiden

In een enkel interview zullen ze eens iets over hun geloof hebben gezegd. Maar het was toch vooral een zaak van henzelf, droegen ze in de eerste plaats zelf uit, niet van de goegemeente. Zoals kerk en staat gescheiden behoren te zijn, zo waren kerk en voetbal dat in de jaren zeventig, tachtig en negentig - nou ja, in bepaalde godvrezende contreien hier te lande dan in elk geval.

Ik denk niet dat De Graaf (AZ, Go Ahead) en Velten (Heracles) zich voetballers voor God hebben gevoeld - dat ze zich zo hebben durven voelen. 'Depay is nu voetballer voor God', was deze week in Trouw de kop boven een verhaal over Memphis Depay, aanvaller van Oranje. Hij zegt daarin dat hij voor God speelt.

Voor de goede orde (dit kan een delicaat onderwerp zijn): ik wil hiermee geenszins het geloof, of het gevoel, van deze moderne voetballer in twijfel trekken, deze jongen van zijn exhibitionistische tijd. Wie ben ik, wie zijn wij om dat te doen?

Het vergaat hem beter, bij zijn club in Frankrijk. Als dat komt doordat hij rust heeft gevonden in zijn geloof, zoals hij zegt, of als dat zijn waarheid is, kan daar niets mis mee zijn. Als onzekerheid hem ertoe heeft gedreven, ook niet: als geen mens vrij kan zijn van onzekerheid, dan natuurlijk ook de voetballer niet met wie het zo lang niet wilde lukken.

God alom En toch, de dosering, het godsbeeld ook. In interviews met Depay is dezer dagen God alom. Niet omdat verslaggevers ernaar vragen, zoals ze bij de zonderlingen van de vorige eeuw zullen hebben gedaan, nee, omdat Depay zelf er honderduit over spreekt. Ik wil hiermee geenszins het geloof, of het gevoel, van deze moderne voetballer in twijfel trekken Even ongeremd sprak Wesley Sneijder tijdens het WK 2010. Hij verheugde zich erop te trouwen in de katholieke kerk, hij had zich al laten dopen. Hij bad dagelijks, zei hij, aan de telefoon met Yolanthe. Pontificaal liep hij daar in Zuid-Afrika met een rozenkrans rond. Je hebt je finaal in de maling laten nemen, zei de ene collega tegen de andere, die al enthousiast extra ruimte voor Sneijders verhaal bij zijn krant claimde. Ik geloof niet dat collega's zich door Depay in de maling hebben laten nemen. Maar het is veel, heel veel. In Voetbal International zei Depay dat hij van God een signaal kreeg om rustig te blijven, toen hij in Frankrijk op de bank werd gezet. In de Volkskrant zei hij dat God hem gaat brengen naar een niveau waarop niemand hem nog heeft gezien. Dat schuurt tegen het ongemak. We kennen het al dan niet gelegenheidsgeloof van sporters in vooral de Verenigde Staten, we zien voetballers openlijk bidden voor een wedstrijd. Te dichtbij is dan gauw de suggestie dat God met de een is en een ander niet tegen hem op laat kunnen.

Randzaken Wat God kan of zou kunnen, weet ook ik, gereformeerd opgevoed, natuurlijk allang niet meer. Maar God maakt geen doelpunten, Hij voorkomt ze ook niet. Toen het met Depay niet wilde lukken, ging het ook over zijn hoed. Dat was niet juist, werd gezegd: het moest over voetbal gaan, niet over randzaken. Maar die opvallende, onderscheidende hoed kon worden gezien als een symbool voor zijn op zichzelf gerichte spel. In die zin ging het wel degelijk over voetbal. Het moet inderdaad over voetbal gaan, Depay is een voetballer. Donderdag, met Oranje tegen Slowakije, lukte het niet. Kan gebeuren, zal vaker gebeuren: zijn techniek is niet de best denkbare, zijn overzicht nogal begrensd. Laten we God erbuiten laten, laten we Hem, de kerk en voetbal vooral blijven scheiden.

