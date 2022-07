Joni Mitchell zong het al: don’t it always seem to go, that you don’t know what you got ’til it’s gone. Nu ik een vermoeide vader ben, besef ik pas hoe immens de vrijheid van een twintigjarige eigenlijk is. En nu we iedere zomer moeten vrezen voor droogte en extreme hitte, verlangen we terug naar dat gematigde Nederlandse klimaat, met veel regen en weinig stranddagen. Het werkt ook de andere kant op: mijn inmiddels vernietigde Facebookaccount heb ik nog geen seconde gemist.

Sinds de uitbraak van het boerenprotest vraag ik me af hoe de wijsheid van Mitchell uitpakt als je stopt met het eten van dierlijke producten. Zou je het verschrikkelijk missen, of ontdek je dat een veganistisch bestaan zo vervelend niet is?

Mijn eigen antwoord heb ik deels: ik stopte op 1 januari jongstleden met vlees. Eerlijk is eerlijk, stoppen was een worsteling met de verlokkingen van boeuf bourguignon, ingeblikte eend en pizza salami. Een aantal pogingen faalde faliekant, en er kwam een culinaire afscheidstour aan te pas om definitief geen gehaktbal meer aan te raken.

Misschien kan de veehouderij een weekje staken

Toch valt het vleesloze leven me een half jaar later reuze mee. Ik kijk nog weleens jaloers naar een knakworstje, maar de opluchting over de afwezigheid van dode dieren is groter dan de zucht naar een stukje rund. Iedere maaltijd die ik eet voelt niet langer als iets dat ik verkeerd doe, maar als iets dat behoorlijk de goeie kant opgaat. Stapje voor stapje bereid ik me voor op deel twee: planteneter worden.

Maar goed, dat ben ik. Hoe zou de gemiddelde Nederlander het dierlijke verlies ervaren? Gezien de verhitte strijd om de toekomst van de veehouderij is het nuttig hierachter te komen. Laten we gewoon even stoppen met vlees en zuivel. Of beter nog: misschien kan de veehouderij een weekje staken. Dan leveren zij geen producten en zit Nederland vast aan een vegan challenge. De veehouders kunnen mooi bijkomen van alle blokkades en illegale tractorritten, de rest kan wennen aan een duurzame toekomst.

De uitslag voorspellen kan ik niet, maar één ding weet ik zeker: een tijd veganistisch koken zou niet het moeilijkste zijn dat we ooit hebben gepresteerd. Wij mensen doen regelmatig moeilijkere dingen. We vechten tegen angst, eenzaamheid en depressie. We zorgen voor ons zieke familielid. We nemen afscheid van dierbaren, en leven verder zonder hen. Vergeleken bij alle ontwrichtende ontberingen van het leven is een dieetverandering peanuts.

Het zou mooi zijn als die relativering eens indaalt. Sommige boeren beweren dat door de stikstofcrisis de voedselvoorziening in gevaar komt, maar daar draait het niet om. Het gaat om de inkomsten en tradities van een aanzienlijke groep boeren en een stel rijke, machtige bedrijven, die samen een optionele manier van leven mogelijk maken. En het gaat om een existentieel bedreigde planeet, gevuld met kwetsbare natuur die verandert in agrarisch industriegebied.

Dat laatste wist Joni Mitchell trouwens ook al: so they paved paradise, put up a parking lot.