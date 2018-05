Laten we elkaar de tent niet uitvechten bij de transitie naar duurzame stroom

In 1880 was de Amerikaanse uitvinder en zakenman Edison in een felle strijd verwikkeld met Tesla, een Servische uitvinder en ingenieur. Hun ideeën over de energievoorziening lagen nogal uiteen. Het gevecht over welk type stroomsysteem ('DC versus AC') gemeengoed moest worden, vertoont opvallend veel gelijkenissen met de energiediscussie vandaag de dag.

Wordt het een energienetwerk met gelijkstroom of wisselstroom? Dat was de inzet tussen Thomas Edison en Nikola Tesla bijna 140 jaar geleden. Een strijd die zijn hoogtepunt bereikte toen Edison wisselstroom voorstelde als nieuwe executiemethode. Door wisselstroom te associëren met de dood hoopte hij zijn concurrent uit te schakelen.

Ondanks deze absurde strijd is de keuze voor wisselstroom gemaakt, die ons veel welvaart heeft gebracht. Maar wat was er gebeurd als Edison en Tesla echt hadden samengewerkt aan de beste oplossing? Hadden ze samen een functioneel en efficiënt gelijkstroomsysteem kunnen ontwikkelen? Of hadden ze een beter wisselstroomsysteem kunnen bedenken? We zullen het nooit weten.

Nu we vol in de energietransitie zitten laaien er nieuwe kleine 'oorlogen' op. Over de vraag of een elektrische auto zich moet laten voortdrijven door een batterij of waterstof bijvoorbeeld. Of in de discussie rondom de warmtepomp die volgens sommigen de enige vervanger is voor de gasketel, nu we van het gas af moeten. Volgens anderen te duur, niet behaaglijk en te groot. De meningen liggen al vast. Iedereen lijkt te weten wat de toekomst gaat brengen.

Vaak wordt de discussie gevoerd vanuit een persoonlijke situatie, omdat het macroniveau ons niet bekend is. Zo wordt er geroepen dat het conversie-rendement van waterstof laag is. Dat klopt, maar zegt niet alles. Waterstof kan namelijk ver op zee gemaakt worden, anders dan de locaties die we nu kennen. De energie die we uit wind kunnen halen, ligt daar vele malen hoger. Duurzame energie moeten we opwekken waar dit het meest voordelig is.

Overtuigen In een groter verband ziet de beste oplossing er soms ineens anders uit. Niemand weet op dit moment zeker wat de beste oplossing is, net zo min als Edison en Tesla dit wisten in 1880. Maar we zullen kennis moeten delen om tot de beste oplossing per situatie te komen. Vanuit vooroordelen, cynisme en angst kunnen we binnen de kortste keren een nieuwe war of currents verwachten, met een vertraging van de energietransitie tot gevolg. En onze (klein)kinderen zullen zich afvragen of we niet met elkaar hadden kunnen samenwerken. Waarom proberen we elkaar alleen te overtuigen, in plaats van met wederzijds begrip tot de beste oplossing te komen? De Londense politie kiest er bijvoorbeeld voor om het politiekorps in waterstofauto's te laten rijden - en niet in elektrische - omdat zij 24/7 beschikbaar moet zijn. 'Sorry mensen, ik kom er zo aan', willen we niet horen van een agent. Een Amsterdams taxibedrijf kiest juist voor batterijen, omdat het genoeg tijd heeft om te laden. En zo is een warmtepomp geen oplossing voor een slecht geïsoleerde flat, maar vaak wel voor een grondgebonden woning. Elke situatie vereist een andere oplossing. Hoe ironisch is het dat autofabrikant Tesla nu batterijen voor woningen levert. Dat was immers het idee van Edison. En General Electric, ontstaan uit Edisons bedrijf, levert omvormers waarmee gelijkstroom kan worden omgezet naar wisselstroom. De stroomvariant van zijn concurrent! Laten we de verschillende standpunten terzijde schuiven en focussen op een zo efficiënt mogelijke energietransitie.