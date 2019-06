Laten we een voorbeeld nemen aan Frankrijk met zijn veelkleurig palet aan sporthelden en -heldinnen

In het restaurant van het beroemde opleidingsinstituut Clairefontaine stonden de duurbetaalde wereldkampioenen met hun vrouwelijke collega’s gemoedelijk zij aan zij bij het buffet om pasta en salade op te scheppen.

Het samenzijn had meer weg van een bedrijfskantine dan een prestigieus opleidingsinstituut. Aan de ronde tafels werd gegeten en gedronken en gelachen. Kylian Mbappé zat naast keepster Sarah Bouhaddi.

De Fransen lukt het, in tegenstelling tot het Nederlandse sportklimaat, om de volle vruchten te plukken van het reusachtige reservoir aan talenten dat hun multiculturele samenleving oplevert. Ook in sporten waar je het niet verwacht als handbal, volleybal, judo en rugby is bij de Fransen etnische diversiteit de norm. Nederland, dat toch de afgelopen vijftig jaar een gestage instroom heeft gekregen van nieuwkomers, lukt het niet om de sporten te diversificeren.

Tuig

Ondanks al dat multiculturele succes heeft dat de groei van Marine Le Pen niet kunnen stoppen. Stervoetballer en mensenrechtenactivist Lilian Thuram bekritiseerde toenmalig president Sarkozy over zijn xenofobe houding jegens Fransen met een diverse achtergrond. De oud-president noemde de opstandige jongeren uit de banlieues ‘tuig’. Thuram herkende in hun misère de zijne. Hij concludeerde dat sport niet altijd vrijmaakt van vooroordeel en racisme.

Toch zouden we een voorbeeld kunnen nemen aan de Fransen. Hun opleidingen komen tot in de haarvaten van de samenleving met als gevolg vertegenwoordigers van alle culturen in de sporten. Deze weken volg ik de verrichtingen van de Leeuwinnen. Ik hoop dat ze de finale halen want dan kunnen ze Frankrijk treffen.

De nummer tien bij Frankrijk is Amel Majri, een Tunesische. Als ik Amel zie spelen dan heb ik onze dochter Amber op het netvlies. Na wedstrijden in het tenue van Tunesië gespeeld te hebben, koos Amel voor Frankrijk. Ze werd in Lyon opgevoed door haar alleenstaande moeder. De vader verdween al vroeg uit haar leven. Amel Majri is ploeggenoot van onze briljante Shanice van de Sanden. Ik kijk uit naar dat duel.

Abdelkader Benali (1975) is schrijver. In 1996 debuteerde hij met Bruiloft aan Zee, in 2003 won hij de Libris Literatuur Prijs voor zijn Roman De Langverwachte. Om de week schrijft hij voor Trouw een column. Lees ze hier.