Laten we één taal blijven spreken: Nederlands

Het was vlak na de ‘vluchtelingencrisis’. Naast mijn werk ging ik nieuwkomers helpen zich het Nederlands eigen te maken. Ik was aangenaam getroffen door het enthousiasme waarmee grote aantallen vrijwilligers zich als taalcoaches en ‘taalmaatjes’ inspannen om nieuwkomers hun weg te laten vinden in een nieuw land en een nieuwe taal.

Lees verder na de advertentie

Des te merkwaardiger vond ik het dan ook dat tegelijkertijd het Nederlands te pas en te onpas wordt ingeruild voor het Engels als voertaal: in winkels en horeca, bij lezingen, trainingen, in de kunstwereld, bij culturele evenementen en, last but not least, aan de universiteiten.

Taalverwervingseisen voor migranten worden opgeschroefd, maar zelf stappen we zonder blikken of blozen over op het Engels. Deels lijkt dit ingegeven door de wens om niet provinciaal te lijken. Maar vaak wordt op het Engels overgeschakeld vanuit een misplaatste hang naar inclusiviteit. Vrije migratie binnen de EU en toegenomen mobiliteit van kennismigranten deed het aantal expats groeien, en terwille van die niet-Nederlandstaligen schakelen we dan zelf vaak maar over op het Engels.

Diversiteit, openheid en inclusiviteit bieden ongekende kansen voor onze samenleving, maar het is essentieel dat we daarbij met zijn allen wel één taal blijven spreken

Ik denk dat we onszelf en onze samenleving hiermee ernstig tekort doen. In het geding is de positie van het Nederlands als cultuurdrager. Een taal is meer dan een communicatie-instrument, het verschaft ook het begrippenapparaat waarmee wij de wereld om ons heen duiden. Door ons in kennisrijke sectoren zo veelvuldig van het Engels te bedienen, sluiten we ons af voor begrippen en concepten die in die taal niet bestaan. Dat leidt niet alleen tot een verarming van het debat, het vervormt ook de waarneming en analyse van onze samenleving.