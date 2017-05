Laten we burn-out of bore-out bij jonge techneuten voorkomen

Man, man, man wat zijn die jonge techneuten gewild op de arbeidsmarkt. Detacheerders, project- en ingenieursbureaus van deze wereld lokken (bijna) afgestudeerden van Technische Universiteiten of jongens en meiden van technische hbo’s met zogenaamde droombanen.

En die jongeren? Die denken dat dit het helemaal is. Want hier zijn ze toch al die jaren voor opgeleid? “Ze zitten op jullie te wachten!”, horen ze keer op keer.

Maar zitten die jongens en meiden hier zelf eigenlijk wel op te wachten? Als je kijkt naar het aantal jonge hoogopgeleide techneuten dat jaarlijks in een burn-out of een bore-out (verveling en desinteresse) terechtkomt, dan weet je het antwoord wel. Niet dus. Het pad dat voor hen was uitgestippeld, lag er al, geplaveid en wel.

Dan vraag je je niet zo snel af of dit wel bij je past. Wat je zelf interessant vindt. Hoe dat er straks uitziet in een baan. Waar je je dag dan mee gaat vullen. Hoe heerlijk snel een werkdag voorbij zal gaan, omdat je inderdaad op je plek zit, of dat een klok juist ijzingwekkend langzaam wegtikt tussen 9 en 5.

We moeten hun ambitie en motivatie niet in de kiem smoren. We moeten hén veel meer als uitgangspunt nemen

Het is onze verantwoordelijkheid als werkgevers om deze gemotiveerde en zeer gekwalificeerde jonge mensen, die we overigens inderdaad heel hard nodig hebben in onze bedrijven, zo goed mogelijk te begeleiden bij de start van hun loopbaan.

We moeten hun ambitie en motivatie niet in de kiem smoren. We moeten hén veel meer als uitgangspunt nemen en niet het bedrijf of de baan. De meeste jonge twintigers hebben nog geen idee welke baan bij hen past, welke branche, welk type bedrijf of bedrijfscultuur. Waar ze goed in (willen) zijn of wat hen goed zal doen.

Dat is helemaal niet verwonderlijk, want niemand heeft hun de suggestie gedaan even bij zichzelf naar binnen te kijken. Aan wat zelfreflectie te doen. Met het gevolg dat ze vaak een baan kiezen die eigenlijk (helemaal) niet bij hen past en bij hun wensen aansluit. En dus vallen ze uit, gedesillusioneerd en beschadigd. Dit kan anders. Dit moet anders. We zijn het aan hen verplicht. En aan onszelf.

Overgang Waarom begeleiden we ze niet de eerste paar jaar van hun carrière? Waarom maken we de overgang tussen het studerend en werkend leven niet wat meer geleidelijk? Laten we ze een coach gunnen die met ze optrekt, intensief met ze meedenkt en praat. Gun ze een opleidingsbudget van een aantal jaren dat ze kunnen besteden aan dat wat hen interesseert. Wat bij hen past. Dat ze kunnen inzetten in een richting waarin zij zich willen ontplooien. Het houdt ze in ontwikkeling én erbij. Ze leren zichzelf beter kennen Ja, het is inderdaad een investering. Maar een die ze een enorme voorsprong zal geven in hun werkend en persoonlijk leven. Een waardevol fundament waarop ze verder kunnen bouwen. Het houdt ze in ontwikkeling én erbij. Ze leren zichzelf beter kennen. En weten beter waar ze het verschil (willen) maken. Ze doen gewoonweg wat bij hen past. Het klinkt zo simpel. En het is ook eigenlijk heel simpel. En dan zullen we gaan zien welke werkgevers er gewild zijn om de juiste redenen onder deze zo gewilde jonge professionals.

Zinvolle meters Laten we als werkgevers het verschil maken, ieder van ons binnen onze eigen bedrijven. Laten we budget, tijd en energie vrijmaken. En als we het met velen doen, dragen we gezamenlijk de lasten en plukken we ook weer gezamenlijk de vruchten: jonge mensen die in hun eerste jaren heel veel zinvolle meters hebben gemaakt, gemotiveerd en vitaal inzetbaar blijven en een houding hebben dat ze nooit zijn uitgeleerd. Wie doet er mee?

