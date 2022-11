‘Laten we allemaal geen minuut kijken naar het WK voetbal in Qatar’

Boycot

Ik ben een groot voetbalfan, maar nu telt alleen geld. Ik kijk geen minuut. Als maar genoeg mensen dat doen, treffen we hen die geld verdienen aan dit corrupte WK, dat zoveel leed veroorzaakt voor mens en milieu.

Jeroen Tomassen Voorhout

Te laat

Er had veel eerder aan de bel getrokken moeten worden, nu is het te laat. Er moesten ineens stadions worden gebouwd in de woestijn, onder vreselijke omstandigheden. En wat gebeurt er na het WK met deze stadions? Alle instanties hebben gefaald, ook de KNVB. Nu gaat het om het voetbal en ik ga wel kijken, mijn chauvinisme overheerst.

Berna Jansen Rijssen

Spandoek

Wat hebben de slachtoffers er aan als ik wel of niet ga kijken? Laat de koning met premier Rutte een spandoek op de eretribune uitrollen: wij houden van voetbal en wij zijn voor mensenrechten voor iedereen. Stel in Nederland toch grote schermen op en collecteer daarbij voor de slachtoffers. Durf voor je mening uit te komen en laat je niet koeioneren door de mediaregels van Qatar.

Frans Hakkemars Uithoorn

Vrouwen

Hier thuis is het geen Qatar, we hebben de documentaires gezien op Canvas en de stukken in Trouw over de bouw. Het is mensonterend wat er zich heeft afgespeeld en hoe men denkt over vrouwen. Barbaars.

Gerrit de Jong Luttelgeest

Rug toekeren

Ik kijk niet. In 1978 was ik op een eindexamenfeestje van een neef die veel moeite had gedaan om een televisie te regelen zodat we de finale van Argentinië-Nederland live konden meemaken. Ik heb er demonstratief met mijn rug naar toe gestaan en sindsdien geen enkele wedstrijd meer gekeken. Dat scheelt me al heel lang een hoop gedoe.

Har Linssen Maastricht

Belofte

Ik ben behoorlijk voetbalfan, maar onbekommerd kijken lukt me niet. Natuurlijk zijn er overal problemen, maar de schaamteloze manier waarop Qatar met de arbeiders omgaat vind ik heel stuitend. De serie in de krant over de arbeiders uit Bangladesh speelt hierbij een rol. Twee keer zijn we op familiebezoek geweest in Bangladesh, we zagen het leven van arme mensen van dichtbij. Ik heb al een paar keer gezegd dat ik niet ga kijken, en hoop dat me dat helpt om het daadwerkelijk niet te doen.

Ineke Spies-Van der Gaauw Leeuwarden

Wee-K

Als iemand niet kijkt is dat een prima besluit. Spreek het WK uit als ‘Wee-K’. Dan wordt het ‘week’: pijnlijk of naar. Ik vind het jammer dat Nederland heeft besloten om naar Qatar te gaan, maar nu de voetballers gaan, kijk ik wel als Nederland speelt. Ik ben zwak.

Dick Speijers Nuenen

Geen seconde

Hierbij verklaar ik dat ik geen seconde naar het voetbal ga kijken en vooral niet naar alles daaromheen. Het is een vervuiling van mijn brein.

Henk Nijwening Voerendaal