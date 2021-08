Laten ministers ook eens waardering voor kunst uitspreken

Dit weekend vindt de opening plaats van het culturele seizoen. Het tweede dat te maken heeft met een coronaregime met alle ­on­zekerheid van dien: al dan niet testen, meer of minder bezoekers toelaten, af­blazen of doorgaan.

Als het aan televisiepresentator Cornald Maas ligt, zullen kabinetsleden niet op vrijkaartjes hoeven te rekenen. ‘Op een enkele uitzondering na nooit meer kabinetsleden uitnodigen voor premières’, twitterde hij deze week. Het zat hem hoog dat er uit politiek Den Haag nog geen enkele reactie was gekomen op de demonstratie vorig weekend van tienduizenden mensen die protesteerden tegen de coronamaatregelen in de cultuursector. En hij was bepaald niet de enige. Er is inmiddels sprake van een verstoorde verhouding tussen het kabinet enerzijds en kunstenaars én hun publiek anderzijds.

De cultuursector voelt zich achtergesteld. Toen horeca, kappers en nagelstudio’s al volop publiek mochten ontvangen, moesten theaters en concertzalen het doen met scherpe restricties. Terwijl festivals worden af­gelast, mogen stadions al tienduizenden voetbalfans ontvangen. Klap op de vuurpijl is het doorgaan van de Formule 1-wedstrijd in Zandvoort, dat ­uiterlijk alles weg heeft van een meerdaags fes­tival.

Kunstenaars voelen zich ook miskend

Maar het is niet alleen het dichthouden van de deuren dat kwaad bloed zet. Kunstenaars voelen zich ook miskend. En ook daar hebben ze wel enig recht van spreken. De afgelopen jaren heeft menig politicus zich wat laatdunkend uitgelaten over kunst en cultuur, met De Jonges suggestie dat je ook een dvd’tje op kunt zetten als laatste graat in de keel van musici. Ook daarom valt het doodzwijgen van een grote demonstratie helemaal verkeerd. Als prins Bernard jr. dan ook nog een band uitnodigt om voor niets te komen spelen op Zandvoort, versterkt dat de gedachte dat kunst op weinig waardering kan rekenen.

En dat terwijl kunst en cultuur zo ontzettend belangrijk zijn. En dan gaat het niet om de bijdrage aan de economie, maar om de verrijking van ieder individu. Kunst geeft nieuwe perspectieven op de werkelijkheid, het nodigt uit tot empathie, geeft symbolisch uiting aan vreugde of rouw. Stel je een bruiloft of Dodenherdenking voor zonder livemuziek. Als het erop aan komt, kom je niet ver met een dvd-tje.

Het zou leden van het kabinet sieren, de minister van onderwijs en cultuur en wetenschap voorop, als ze vaker uit zouden dragen hoe belangrijk kunst voor ons land is. Een sector die er financieel zo beroerd voor staat – kunstenaars behoren tot de grote verliezers van de coronacrisis – hoort op zijn minst op begrip van de regering te kunnen rekenen, maar ook in woord en daad op echte ondersteuning.