Lastig, door corona is de vriend van mijn huisgenoot er ook opeens elke dag

Beste Beatrijs,

Ik (vrouw, 26 jaar) deel sinds twee maanden een appartement met een goede vriendin. Vervolgens brak de coronacrisis uit en nu zitten we allebei thuis. Ik werkend, zij werkloos. Het samenwonen gaat goed op één ding na. Mijn huisgenote heeft een vriend die bijna elke dag bij ons is. Hij woont in een huis met studenten die veel aan het zuipen zijn. Hij zit daar nu niet graag en mijn vriendin wil daar ook liever niet heen. Snap ik, maar inmiddels heb ik het gevoel dat we met z’n drieën wonen. 24/7 thuiszitten met één persoon is al heftig, laat staan met een extra huisgenoot. Zij kunnen er ook niks aan doen dat ze geen werk hebben. Ik wil ze dan ook niet wegjagen of onredelijk zijn. Het knaagt alleen wel heel erg aan me en ik kan er niet van slapen. Mijn vriendin is mij dierbaar en ik vind haar vriend ook aardig. Hoe kan ik dit bespreekbaar maken zonder te kwetsen? En als ik het moet laten gaan, hebt u tips om het los te laten?

Een extra huisgenoot

Beste Een extra huisgenoot,

Ik vrees dat er niets aan te doen is. Uw vriendin/ huisgenoot heeft een vriend. Stellen hokken samen in coronatijden – dat is onvermijdelijk. En zo hebt u er ineens een huisgenoot bij. De situatie dat haar vriend bijna fulltime in uw gemeenschappelijke huis verkeert had zich trouwens ook zonder corona makkelijk kunnen voordoen. Pendelen tussen twee woonomgevingen is in het licht van virusverplaatsing niet verstandig. De vriend zou beter tijdelijk helemaal bij zijn vriendin kunnen intrekken. U schrijft niet waar u precies last van hebt, behalve dat u drie personen te veel vindt. Ik raad u aan concrete ergernissen met hen te bespreken en er afspraken over te maken. U hebt overdag werk te doen, dus daar moeten de andere twee rekening mee houden door geen storende activiteiten te ondernemen. Zou het stel trouwens niet wat bezigheden buitenshuis kunnen zoeken? Ik denk nu aan maaltijden of medicijnen bezorgen, een krantenwijk of vrijwilligerswerk, gewoon om wat nuttigs te doen te hebben en u op die manier thuis wat rust te gunnen?

Maak afspraken over verdeling van de ruimte en huishoudelijke taken. Houd uzelf voor dat u met twee aardige mensen zit opgescheept en dat het veel erger had gekund. Er zijn anderen die hun huisgenoten wel kunnen wurgen. Als u even geen zin hebt om met z’n drieën sociaal te doen, kunt u altijd wegvluchten op een of ander scherm met oortjes in. Ook raad ik u ter vermijding van hutkoorts aan om dagelijks een uur in uw eentje naar buiten te gaan voor een wandeling of hardlooprondje.