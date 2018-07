Lang ging ik door het leven zonder bijnaam, nu is het 'Erik Jan Taliban'

Nu vragen mensen vooral of het niet kriebelt. Een lastige vraag omdat er al een ontkenning in zit besloten: "Kriebelt dat NIET, zo'n baard?" Het liefst zou ik er bevestigend op antwoorden: "Ja, dat kriebelt niet". Maar dat is raar, dus zeg ik toch maar nee.

Alleen in het begin jeukt het, maar dat geldt niet alleen voor baarden, ook voor een nieuwe baan of relatie. Je moet er even doorheen, daarna weet je niet beter. Tijd bespaar je trouwens niet: elke dag sta ik wel een uur met m'n schaartje voor de spiegel om het gazon op mijn gezicht bij te werken.

Pas was ik in Napels en woonde ik een wedstrijd bij van de plaatselijke voetbalclub. Ik zag geen reet, dus zette ik mijn bril op, waarna tifosi om mij heen begonnen te lachen: "Haha, Jürgen Klopp!" Het duurde even voor ik begreep dat het over mij ging, toen kreeg ik er lol in en ging ik zelfs wild gesticulerend richting de spelers op het veld foeteren, om zo de imitatie van de bevlogen coach van Liverpool FC kracht bij te zetten.

