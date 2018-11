Landen integreren hun databanken; dat kan niet zonder strikte waarborgen

De Nederlandse politie mag voortaan zoeken in de FBI-datastrafbank, meldde Trouw afgelopen week. Daarin zitten de vingerafdrukken van 70 miljoen veroordeelden. Ook krijgt de politie toegang tot de 140 miljoen vingerafdrukken van mensen die de Verenigde Staten op een visum bezocht hebben. In ruil daarvoor mogen de Amerikanen ook in ‘onze’ 1,3 miljoen vingerafdrukken van veroordeelden en verdachten zoeken. De politie zou bovendien graag willen neuzen in de bestanden van de vreemdelingendienst, zoals vroeger mocht voordat privacy-overwegingen die toegang verhinderden.

Lees verder na de advertentie

Het vergroten van databases is vanuit de opsporing een logische gedachte. De vijver waarin de rechercheur vist, wordt groter en de mazen van het net voor de crimineel worden kleiner, is de gedachte. Maar dienen alle gegevens voor justitie doorzoekbaar te zijn? Het antwoord is nee. Zeker als de database van oorsprong niet is bedoeld voor het oplossen van misdrijven.

De kwaliteit van vin­ger­af­druk­ken laat soms te wensen over, dus ruis en mismatches zijn altijd mogelijk

Vreemdelingendiensten nemen vingerafdrukken af bij aankomst van een asielzoeker die een asielverzoek wil indienen. Europese landen wisselen deze gegevens uit, om asielshoppen te voorkomen. Als de politie die gegevens ook mag gebruiken, wordt deze groep anders behandeld dan andere burgers. Dat druist in tegen de principes van de rechtsstaat.

Democratische controle In zekere zin geldt dit ook voor de toegang tot de gegevens van de Amerikaanse visumdienst. Die is weliswaar ingesteld omwille van de veiligheid, maar zou voor opsporing van misdrijven alleen gebruikt mogen worden bij een concrete, individuele verdenking. De afgelopen jaren hebben de VS bovendien voortdurend druk uitgeoefend op EU-lidstaten om gegevens te delen, biometrische, maar ook bank- en creditcardgegevens. Een drukmiddel is vaak het visumvrij reizen van EU-burgers naar de VS. Maar EU-landen missen een democratische controle op het gebruik van dergelijke gegevens in de VS, waar antiterreurwetgeving de overheid veel verdergaande inbreuken op de privacy toestaat. Dit geldt ook voor het verweer dat een burger kan voeren die meent dat hij ten onrechte in een database is beland. Dat is in Nederland al een langdurige strijd, maar als individu richting de VS een onmogelijke opgave. En fouten bij veroordelingen worden overal gemaakt. Daar komt bij dat de kwaliteit van vingerafdrukken, net als van DNA, soms te wensen overlaat. Ruis en mismatches blijven altijd mogelijk. Ook hierom moeten de waarborgen zeer streng zijn. Het Commentaar is de mening van de krant, verwoord door leden van de hoofdredactie en senior redacteuren. Eerdere commentaren vindt u op trouw.nl/commentaar.

Lees ook: