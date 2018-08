Laat vrouwen ook pastoor of bisschop zijn, zij hebben geen machtsbelang bij de praktijk van het verhullen

Graag zou ik de paus adviseren, zoals Mayke Blanksma (Lezersreacties, 20 augustus). Niet om, zoals zij voorstelt "het celibaat op te heffen". Ik zou de paus adviseren het verplicht celibaat af te schaffen en alle kerkelijke ambten open te stellen voor mannen en vrouwen van welke praktiserende geaardheid dan ook.

Het probleem is, dat noch de mening van lezeres Blanksma, noch de mijne, noch alles wat er in katholiek Nederland speelt door onze geestelijk leiders serieus wordt genomen en adequaat met de paus en de zijnen wordt gecommuniceerd.

Het zou een nieuw visitekaartje opleveren voor het moreel failliete en onbetrouwbaar gebleken instituut dat zuivering en doorstart behoeft

Als gewone volhardende rooms-katholiek voel ik plaatsvervangende schaamte bij de uitzendingen van 'Kijken in de ziel'. Daar haalt zuster Anima Christi, die al jaren niet meer in Nederland woont, onze gezondheidszorg en zoveel toegewijde en integere medewerkers onderuit door te suggereren dat euthanasie je in zieken- en verpleeghuizen wordt opgedrongen.

En dan hebben we ook nog hulpbisschop Everard de Jong, die in een van de uitzendingen op puberachtige wijze zijn celibaatsperikelen aan de orde stelde. In Trouw van 20 augustus zet hij in een gesprek met dominee Claartje Kruijff vrouwelijke ambtsdragers even op hun plek. Zij zijn te gezellig om zich met het heilige te verstaan, want ze zijn heel anders. "Moederlijk integratief", noemt hij ze. Mannen met macht in de rooms-katholieke kerk bepalen wie en hoe vrouwen zijn.

De Jong bezocht een anglicaanse mis, waarin een vrouw voorging. Hij die zo graag met boekenwijsheid koketteert, zou er goed aan doen zich eens echt te verdiepen in de anglicaanse kerk en in de oud-katholieke kerk.

Daar hebben zorgvuldige studie en uitgebreid beraad plaatsgevonden alvorens het ambt van diaken, priester en bisschop open is gesteld voor vrouwen.

De rooms-katholieke kerk kan er een voorbeeld aan nemen. Het wordt hoog tijd dat de gesloten scene en kransjes van celibatair (?) levende mannen die worstelen met dezelfde problematiek en elkaar de hand boven het hoofd houden, worden opengebroken. Meer diversiteit in de ambten door gehuwde en ongehuwde mannen en vrouwen van diverse geaardheid. Dat zou een nieuw visitekaartje opleveren voor het moreel failliete en onbetrouwbaar gebleken instituut dat zuivering en doorstart behoeft.

Geen machtsbelang Heel verfrissend, wanneer ook vrouwen als leidinggevend pastoor of bisschop, vanuit wereldse kennis en ervaring mee zouden kunnen beslissen over de aanpak van collegae die misbruik plegen. Deze vrouwen hebben geen machtsbelang bij de praktijk van het verhullen. Van een priestertekort zal dan ook geen sprake meer zijn. In Nederland zijn genoeg mensen geschikt voor het ambt vanwege hun roeping en opleiding. De paus moest eens weten. Nu wordt het zogenaamde priestertekort verhuld door de import van buitenlandse priesters die de Nederlandse cultuur niet kennen en de taal slecht spreken. In hun eigen land waar de sociale en geestelijke nood vaak ongekend is, zijn zij veel meer nodig. Zowel volhardende als afgehaakte gelovigen klagen hierover. In het bisdom van Everard de Jong zijn door deze ontwikkeling vieringen niet altijd plechtig en inspirerend. Van mij mag Claartje Kruijff de nieuwe bisschop van Roermond worden.

