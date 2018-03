Laat verstandelijk beperkte niet vallen

Trouw wil als een horzel zijn, schreef de hoofdredacteur vorige week in deze krant. Ik herken dit streven onder andere in de aandacht voor problemen in de zorgsector. Ik mis echter nogal eens aandacht voor een specifieke groep, namelijk de mensen met een verstandelijke beperking met een zware indicatie, die in een instelling verblijven. De bezuinigingen zijn daar keihard aangekomen en missen hun effect niet op de bewoners, die vallen onder de Wet langdurige zorg (Wlz).

Als broer en curator van een zus die in een Wlz-instelling woont, merk ik steeds meer wat voor een vernietigende uitwerking de bezuinigingen hebben.

Waar deze bewoners behoefte aan hebben is rust, structuur en nabijheid. Maar er is zo radicaal bezuinigd, dat de leiding op beslissende momenten vaak geen tijd meer heeft om hen nabij te zijn. Want wat als de leiding alleen op een groep staat van bewoners met moeilijk verstaanbaar gedrag en een van hen gaat door het lint? Voor de andere bewoners betekent dit dat er niemand is om bij hen te zijn, iets wat ze volgens hun indicatie wel nodig hebben.