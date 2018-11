Laat supporters maar ‘homo’ roepen, dan wordt het iedere zondag Gay Pride op de F-side

Het is om moedeloos van te worden: de spreekkoren in voetbalstadions met homo als lijdend voorwerp; of schoolpleinen in Nederland waar 'homo' het meest gebezigde scheldwoord is. Tel daarbij op het concrete geweld tegen homo's. Het SCP mag dan onlangs beweren dat de acceptatiecijfers stijgen, dat neemt niet weg dat wie 'homo' naar zijn hoofd geslingerd krijgt, geen fijne knuffel ten deel valt.

Valt er wat tegen te doen? Ik ben dankbaar voor iedereen die in verzet komt wanneer het woord homo gebezigd wordt om een ander neer te sabelen. Maar de terechtwijzingen helpen niet echt, realiseer ik me ook.

Laat de voet­bal­sup­por­ters maar 'homo' roepen tijdens de wedstrijden. We gaan hun gejoel opnieuw laten horen met de juiste beelden erbij

Taal gaat nu eenmaal zijn eigen gang. En de gebruikers van woorden zijn niet altijd te sturen, zeker niet als ze onder invloed zijn, of slimheid ontberen. Hoe harder je roept dat homo niet mag, hoe meer reden je misschien wel geeft om het juist wel te gebruiken als scheldwoord.

Een oud en beproefd recept biedt uitkomst. "Wees niet bang, het zijn slechts bedelaars", zei de adviseur van de landvoogdes Margaretha van Parma in 1566 over de Nederlandse edelen die in opstand kwamen tegen de Spanjaarden. In het Frans: des gueux. Waarop Hendrik van Brederode, een van de grondleggers van de Nederlandse opstand, een dronk uitbracht op de bedelaars. Vive le Gueux! Leve de geuzen!

De geschiedenis geeft meer voorbeelden. Dwaze moeders werden heldinnen. Tukkers zijn geen mannen meer met handen in de broek, verfoeid door stedelingen, maar trotse Twentenaren.

Publicitair vuurwerk Anno 2018 is voor een dergelijke omslag bij het woord homo wel wat publicitair vuurwerk nodig om dit voor elkaar te krijgen. Zouden de overheid of belangenorganisaties van homo's de spreekkoren niet in kunnen zetten in een slimme campagne? Laat de voetbalsupporters maar 'homo' roepen tijdens de wedstrijden. We gaan hun gejoel opnieuw laten horen. Met de juiste beelden erbij keren we het tij. Want wie daarna nog 'homo' roept, wordt onderdeel van een publiekscampagne die als doel heeft homo's die veiligheid te bieden waar elk mens recht op heeft. Dus overheid, COC of wie het maar aangaat, pak groots uit met een offensief op billboards, via reclame, waarin je iedereen die nu nog homo schreeuwt, deelgenoot maakt van de kreet om homo's te accepteren. Laat de supporters vooral 'homo' roepen. Het wordt elke zondag Gay Pride op de F-side.

