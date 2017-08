Laat studenten elkaar beoordelen

Een consequentie daarvan is de gestage opmars van de multiple-choice-toets, die geheel geautomatiseerd valt te beoordelen en zo tijd en geld bespaart. Van studenten wordt minder vaak verlangd om een behoorlijk essay in te leveren, en de beschikbare tijd voor de beoordeling wordt bovendien steeds beperkter. En dat terwijl Nederlandse afgestudeerden toch al niet sterk waren in schriftelijk uitdrukkingsvermogen.

Wij stellen een serieus experiment voor. Zouden studenten zelf bij elkaars beoordeling een rol kunnen spelen? Peer review is in de wetenschap een standaard proces. Maar het moet met toewijding gebeuren en dat vereist dat er voor de beoordelende student iets op het spel staat. Er zal misschien terughoudendheid zijn om medestudenten te confronteren met scherp inhoudelijk commentaar. Wederzijdse bewondering is sneller te verwoorden en levert minder sociale risico's op dan kritiek.

De vrijblijvendheid kan worden weggenomen door de kwaliteit van het commentaar mee te laten wegen in het eindoordeel. Elke student moet dan een of twee door medestudenten ingeleverde essays van inhoudelijk commentaar voorzien, en de docent verwerkt zijn oordeel over de kwaliteit van dat commentaar in het eindcijfer van de student in kwestie. Dat creëert een stevige prikkel om het opstellen van zo'n commentaar serieus te nemen. Uiteraard blijft het oordeel van de docent over elk essay de belangrijkste determinant van elk eindcijfer.

Serieuze beoordelaar Het is te hopen dat een fatsoenlijke terugkoppeling naar de essayschrijvers tijd zal besparen voor de docent: de studenten zullen vaak met hetzelfde inhoudelijk commentaar komen als de docent. De ruimte voor essays en daarmee voor de bevordering van de schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid zal daardoor kunnen toenemen. Daarnaast stelt de rol als serieuze beoordelaar van andermans tekst de studenten in staat om ervaring op te doen met een vaardigheid die in hun latere professionele leven met regelmaat van hen verlangd zal worden. Goed kunnen schrijven is belangrijk, maar een scherp oordeel kunnen formuleren over het werk van collega's is dat evenzeer. Deze verruiming van de essayopdracht levert zo winst op voor student, docent en opleiding.

