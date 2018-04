Laat Paus Franciscus nu doorpakken met de aanpak van seksueel misbruik

Vorige week ging de Heilige Vader diep door het stof. Want het bewijs was overweldigend. De gezant die Franciscus naar Chili had gestuurd om nader onderzoek te doen naar de misbruikverhalen in het Zuid-Amerikaanse land kwam terug met meer dan tweeduizend pagina’s met uitermate schokkende getuigenissen van misbruikslachtoffers. De onderzoekers waren ‘overdonderd’ door het leed dat de slachtoffers hen hadden geschetst. Franciscus heeft de slachtoffers uitgenodigd om naar het Vaticaan te komen om hen persoonlijk om vergeving te kunnen vragen.

Lees verder na de advertentie

Nog altijd lijkt het erop dat de cultuur van het toedekken van misbruik en het beschermen van elkaars klerikale positie niet is uitgebannen

Dat de paus zo’n grote fout maakte in het reeds door vele fouten getekende dossier van het seksuele misbruik in de rooms-katholieke kerk, is bijzonder pijnlijk. Dat hij die fout nu ruimhartig heeft erkend – hij deed dat in een publiek gemaakte brief aan de Chileense bisschoppen – is goed nieuws.

Nog mooier zou het zijn als deze Chileense kwestie als breekijzer kan fungeren in de aanpak van seksueel misbruik in de rooms-katholieke kerk. Die aanpak kan wel een breekijzer gebruiken. Net als zijn voorganger heeft Franciscus meermalen gezegd dat er voor seksueel misbruik in de kerk een zero-tolerance-beleid geldt. Maar die woorden stroken lang niet altijd met zijn daden. Franciscus stelde weliswaar de nieuwe Pauselijke Commissie ter Bescherming van Minderjarigen in. Maar die krijgt vooralsnog weinig voor elkaar en volgens twee inmiddels vertrokken leden van de commissie (die beiden slachtoffer waren van seksueel misbruik) heeft dat alles te maken met weerstand in de Vaticaanse bureaucratie. Van het aangekondigde tribunaal dat falende bisschoppen ter verantwoording zou gaan roepen, is al een tijd niets meer vernomen.

Nog altijd lijkt het erop dat de cultuur van het toedekken van misbruik en het beschermen van elkaars klerikale positie niet is uitgebannen. Bisschoppen en kardinalen die misbruikende geestelijken de hand boven het hoofd hebben gehouden, lijken daar niet zelden te gemakkelijk mee weg te komen. Daar moet een eind aan komen. Alle 32 Chileense bisschoppen moeten volgende maand bij Franciscus op het matje komen. Een uitgelezen mogelijkheid om nu eens echt schoon schip te maken.

De mening van de krant, verwoord door leden van de hoofdredactie en senior redacteuren. In dit dossier vindt u meer commentaren.