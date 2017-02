Laat ouderen meepraten over hun pensioenen

Kort na de verkiezingen voor de Tweede Kamer op 15 maart publiceert de Sociaal Economische Raad (Ser) naar verwachting de contouren voor een nieuw pensioenstelsel. In de kabinetsformatie zullen er zeker afspraken over gemaakt worden. De kiezers hebben zich over die plannen niet kunnen uitspreken. De ouderenorganisaties, die drie miljoen gepensioneerden vertegenwoordigen, eisen daarom dat ze na 15 maart nauw worden betrokken bij alle plannen die de ouderen betreffen.

Lees verder na de advertentie

Ou­de­ren­or­ga­ni­sa­ties eisen na 15 maart meer betrekking

De toekomst van het zo vaak geprezen Nederlandse pensioenstelsel is al jarenlang een heet hangijzer. Meteen na de komende Tweede Kamerverkiezingen zullen de politieke partijen aan de onderhandelingstafel met elkaar uitvechten waar het met de pensioenen heen gaat. Het gaat dan niet alleen over de ingangsdatum van de AOW en de hoogte daarvan, maar ook over het aanvullende pensioen.

Politiek is de baas Over de AOW is de politiek de baas. De kosten van de AOW komen voor rekening van het Rijk en dus direct uit de schatkist. Het aanvullend pensioen is vooral een zaak van werkgevers en werknemers. De toekomstige pensioenuitkeringen zijn niets meer of minder dan een uitgestelde loonbetaling. De honderden miljarden in de Nederlandse pensioenpotten zijn niet van de overheid, maar van en voor de nog actieve deelnemers en de reeds gepensioneerden. De politiek schept alleen de randvoorwaarden voor het Nederlandse pensioenstelsel. Het pensioenstelsel is de afgelopen jaren al fors aangepast door de politiek, zoals de verplichte rekenmethode, de strengere spelregels voor indexatie en de gedempte premie. In de paniek van de financiële crisis zijn ook de financiële teugels voor de pensioenfondsen strak aangetrokken. Veel gepensioneerden krijgen de komende tien jaar - velen dus tot hun dood - te maken met afnemende koopkracht doordat de pensioenen niet worden aangepast aan de inflatie en omdat er in voorkomende gevallen ook echt gekort gaat worden op de pensioenen. Het zijn niet alleen de gepensioneerden van vandaag die te maken hebben met lagere koopkracht. Ook de werkenden van vandaag, die de gepensioneerden van morgen zijn, hebben hier last van. Hun inmiddels opgebouwde pensioenrechten groeien evenmin mee en hun toekomstige uitkering blijft in koopkracht eveneens achter bij wat ze tot voor kort dachten te kunnen incasseren. Werkenden van vandaag hebben last van lagere koopkracht Pensioen is in Nederland goed geregeld, maar dient regelmatig aangepast te worden aan de veranderingen in de samenleving. De ouderenorganisaties zijn bereid actief mee te werken aan noodzakelijke aanpassingen van het unieke Nederlandse pensioenstelsel. Ze willen ook helpen daarvoor een breed maatschappelijk draagvlak te vinden.

Meer lastige onderwerpen Naast het pensioen spelen er nog meer lastige onderwerpen die ouderen direct aangaan en waarvoor de komende tijd een oplossing en draagvlak gevonden moeten worden. Denk aan de complexe vraagstukken rond wonen en zorg voor ouderen. Voor zulke belangrijke beslissingen kán alleen draagvlak worden gevonden als de betrokkenen zich ook echt gehoord weten. Daarom pleiten wij ervoor de ouderenorganisaties snel een directe vertegenwoordiging te geven in de Ser, het belangrijke sociaal-economische adviesorgaan van de regering, of ten minste in een aantal belangrijke Ser-commissies, zodat ze kunnen meewerken aan belangrijke Ser-adviezen. Het energieakkoord heeft aangetoond, dat het direct betrekken van maatschappelijke vertegenwoordigers bij complexe vraagstukken wonderen kan verrichten. De vertrouwenskloof tussen politiek en burgers toont aan dat je niet straffeloos grote groepen het gevoel kunt geven dat ze buitenspel staan. Wij roepen alle politieke partijen op nog vóór de verkiezingen aan te geven, dat zij de vertegenwoordigers van de drie miljoen gepensioneerden na 15 maart nauwer zullen betrekken bij de besluitvorming over voor ouderen belangrijke onderwerpen. Alleen dat kan voorkomen dat veel oudere kiezers, die zich nu niet gehoord weten, op 15 maart een proteststem uitbrengen. Geschreven door Joep Schouten, voorzitter van de Koepel van Nederlandse Verenigingen van Gepensioneerden (KNVG)

Trouw.nl is vernieuwd. Ter kennismaking mag u nu gratis onze artikelen lezen.